Volkswagen e-up!, la piccola diventa elettrica

Volkswagen ha presentato a Valencia la versione aggiornata della e-up! con un upgrade che permette alla piccola elettrica tedesca di coprire fino a 260 chilometri nel ciclo Wltp. A renderlo possibile sono le nuove batterie agli ioni di litio da 32,3 kWh. La nuova batteria della Volkswagen e-up! presenta delle celle con densità maggiore rispetto a quelle del passato. La sua capacità è stata praticamente raddoppiata, passando da 18,7 a 36,8 kWh.

La citycar della Volkswagen può e sfruttare anche la ricarica a corrente continua da 40 kW che consente di ripristinare lo stato di carica da zero all’80% in una sola ora. Con la wallbox (a casa) e con la stazione di ricarica pubblica con corrente alternata (AC), sono necessarie dalle quattro alle cinque ore per ricaricare le batterie al 100%. Novità anche per quanto riguarda il motore sincrono da 82 cavalli di potenza, ben 23 in più rispetto alla versione precedente. La coppia massima è di 212 Nm e si accelera da 0 a 100 chilometri orari in 11,9 secondi netti. Resta invariata, invece, la velocità di massima che si attesta sui 130 chilometri all’ora.

Per accrescere la capacità di recupero dell’energia in frenata (che ricarica la batteria, aumentando l’autonomia) ci sono quattro modalità, oltre a quella standard che entra in funzione col cambio in “D”: si selezionano spostando la leva del cambio lateralmente per i primi tre livelli e indietro, in posizione “B”, per quello più energico, che in città consente quasi di non usare il pedale del freno, tanto è forte la decelerazione.

Sono diverse le dotazioni di serie all’interno della e-up! 2020: si va dal climatizzatore Climatronic ai sensori di parcheggio posteriori con la telecamera Rear View, passando per l’impianto audio composition phone, il cruise control e il Lane Assist, il nuovo sistema di assistenza per il mantenimento della corsia.

La city-car elettrica si trova nelle concessionarie ad un prezzo di listino che parte da 23.350 euro: prezzo che si può abbassare notevolmente grazie al contributo degli incentivi nazionali e locali.