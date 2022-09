Toyota svela la nuova auto che sembra la Fiat Panda

Toyota nei giorni scorsi ha annunciato l’inizio delle vendite del suo minivan Sienta, che quest’anno è stato completamente riprogettato in Giappone. L’auto è stata lanciata per la prima volta quasi 20 anni fa, nel settembre 2003, come un veicolo in grado di offrire la comodità di un minivan, con una cabina spaziosa e posti a sedere per sette passeggeri, e una carrozzeria compatta.

Ogni generazione di Toyota Sienta è stata un solido supporto per le famiglie, restando loro sempre vicina e portando una profonda comprensione dei mutevoli bisogni dei clienti sin dalla prima generazione. Questa considerazione nel design ha guadagnato la fedeltà del conducente e l’ammirazione dei passeggeri.

La nuova generazione di Sienta: la Panda giapponese

Il team di sviluppo ha considerato ancora una volta il feedback e l’opinione dei clienti per la realizzazione del nuovo modello di Sienta. E, come potete vedere dalle immagini, quello che ne è uscito è una monovolume che sembra una grande Fiat Panda. Incredibile? Forse, ma è la realtà.

Per soddisfare le esigenze della clientela, Toyota ha progettato la nuova Sienta preservandone la lunghezza – facile da gestire – e anche le ultime caratteristiche di sicurezza e protezione, il risparmio di carburante e il prezzo accessibile, apportando ulteriori migliorie allo spazio dell’abitacolo.

Il team ha assicurato che gli interni sono adatti ai viaggi fino a sette occupanti adulti, senza modificare la lunghezza e la larghezza; Toyota Sienta è la compagna ideale per viaggiare in famiglia e con gli amici, che si adatta perfettamente allo stile di vita dei clienti. I sedili della seconda fila sono stati ridisegnati per offrire uno spazio più ampio e comodo sia per le gambe che per la testa. L’auto adotta poi un propulsore rinnovato a benzina 1.5 che, abbinato a un cambio automatico di tipo CVT, garantisce consumi medi di 18,4 km/l nel ciclo misto, raggiungendo quindi un buon livello per quanto riguarda il risparmio di carburante e le ottime prestazioni di guida; sono state inserite funzionalità di ultima generazione per quanto riguarda la sicurezza e la protezione degli occupanti.

Il design e il comfort

Il design esterno offre un ampio spazio in cabina e una buona manovrabilità del veicolo, la Fiat Panda giapponese (la somiglianza è impressionante) vanta inoltre la presenza di ampi finestrini, che offrono una buona visibilità e facilità di guida. Per la carrozzeria il cliente può scegliere fra sette differenti colori e anche le varianti bicolor Scarlet Metallic e Greyish Blue abbinate al tetto grigio scuro.

All’interno le soluzioni scelte ampliano il divertimento dell’utilizzo dell’auto e creano uno spazio confortevole in cabina. Il cruscotto è in tessuto sottile e leggero, i collegamenti senza giunzioni dal bordo anteriore della sezione superiore alle linee di cintura della porta sinistra e destra donano un senso di ampiezza maggiore. La vettura è ricca di cassetti, tasche e portabibite, con pittogrammi simpatici e utili a suggerire quali oggetti inserire nei vari spazi di archiviazione.

Da segnalare anche la presenza del dispositivo di ricarica senza fili per lo smartphone, oltre alle prese USB per i passeggeri posizionate dietro i poggiatesta, le tasche per il cellulare, le tendine parasole integrate nelle portiere e una presa elettrica per collegare computer o altri dispositivi.

Insomma, in questa nuova versione di Toyota Sienta così simile alla nostra Fiat Panda – l’auto più venduta, sempre in vetta alle classifiche – non manca proprio nulla.