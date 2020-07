Toyota Corolla, l’auto di successo si trasforma in un SUV

editato in: da

I SUV e i crossover oggi stanno avendo uno strepitoso successo sul mercato globale, sono tanti gli automobilisti interessati a questa tipologia di vettura. Toyota decide così di trasformare una delle sue auto più vendute in un fantastico e inedito SUV.

Si tratta della Corolla che noi tutti conosciamo e che diventa “Cross”. Il produttore automobilistico nipponico inizia così un nuovo viaggio. I clienti potranno apprezzare Toyota Corolla nella sua nuova veste, lunga 4,46 metri, larga 1,82 metri, misure di riferimento che danno modo all’auto di rientrare nella categoria dei SUV compatti, pensati per regalare le emozioni di un mezzo a ruote alte, senza dimenticare il comfort nella guida in città. Rispetto alla Corolla a cui siamo abituati, la nuova versione è più lunga di 9 centimetri e più larga di 4.

Le motorizzazioni confermate per l’evoluzione dell’auto oggi sono due, Corolla Cross verrà offerta con un motore a benzina 1.8 litri in grado di erogare 140 cavalli di potenza o con un sistema ibrido, composto da un benzina 1.8 litri da 98 CV e da un propulsore elettrico da 72 CV, capace di sprigionare una potenza combinata di 122 cavalli in tutto. Il consumo medio di carburante del motore ibrido è di soli 23,3 km/litro, le emissioni sono pari a 98 grammi/km.

Nuova Toyota Corolla Cross sarà realizzata sulla piattaforma TNGA-C, la stessa usata per la versione berlina, per la Prius e per la C-HR. Il nuovo SUV avrà molti punti in comune con i modelli berlina e station wagon dai quali deriva. Rav4 è la “sorella” più simile, almeno per quanto riguarda l’estetica, anche se il nuovo SUV compatto presenta linee più dolci e sinuose.

Dal punto di vista dell’abitacolo, è fortissima la somiglianza con Corolla berlina e station wagon. L’ampio display è montato al centro, in corrispondenza della console e della leva del cambio. Il quadro dietro al volante è digitale e permette di avere sempre sotto controllo tutte le informazioni relative al veicolo. Corolla Cross verrà lanciata, al momento, solo sul mercato thailandese. Non sappiamo ancora se l’inedito SUV di Toyota arriverà anche sul mercato italiano o perlomeno in altri Paesi d’Europa, ne conosceremo gli eventuali sviluppi nei prossimi mesi.