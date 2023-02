Toyota Corolla, si rinnova l’auto più venduta della storia

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

La storia di Toyota Corolla è il perfetto esempio pratico della filosofia kaizen della Casa: l’impegno per il miglioramento continuo. È così che quest’auto è rimasta nel tempo un modello chiave della gamma globale dell’azienda, e si è infatti guadagnata nel tempo il titolo di vettura più venduta al mondo.

La Corolla si è evoluta nel corso di più di mezzo secolo, tenendo il passo con i cambiamenti nei gusti e nelle preferenze dei clienti e abbracciando nuove tecnologie relative a sicurezza, comfort, efficienza e connettività. La nuova generazione rappresenta l’evoluzione dell’attuale gamma (12° generazione), è fedele a questo spirito di innovazione e all’impegno del brand nel costruire auto sempre migliori.

Toyota introduce la sua tecnologia Full Hybrid-Electric di quinta generazione: propulsori elettrificati da 1.8 e 2.0 litri che offrono più potenza e una guida più gratificante, con livelli di efficienza ancora più elevati. I nuovi modelli di serie presentano un sistema multimediale di ultima generazione, caratterizzato da una risposta più rapida agli input dell’utente e molte più funzionalità, oltre a un digital cockpit da 12,3 pollici personalizzabile.

Corolla porta con sé, inoltre, importanti novità riguardanti i sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Importanti aggiornamenti che vanno di pari passo con novità stilistiche all’interno e all’esterno.

Il sistema ibrido di Toyota

Il cuore della nuova Corolla è rappresentato dalla quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric di Toyota. L’evoluzione dal punto di vista progettuale e ingegneristico offre una migliore esperienza di guida, prestazioni più elevate e una maggiore efficienza.

Le modifiche includono un nuovo design per la Power Control Unit e il transaxle, una batteria agli ioni di litio più potente e un fine tuning del propulsore per ottenere un’esperienza di guida più gratificante.

Le prestazioni del motore

Toyota Corolla è disponibile con propulsori da 1.8 e 2.0 litri. Il primo eroga una potenza di 140 CV/103 kW, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi. Nonostante l’aumento di potenza, le emissioni di CO2 si riducono di 2 g/km, per un totale di 100 g/km. Per quanto riguarda il motore da 2.0 litri, la potenza arriva a 196 CV/144 kW e la nuova generazione di Corolla in questo caso scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi.

La nuova batteria ibrida agli ioni di litio è un altro esempio di come Toyota sia riuscita ad aumentare le prestazioni con un’unità di dimensioni più piccole e peso inferiore di quella usata precedentemente nella Corolla.

Sicurezza e assistenza alla guida

La priorità di Toyota è rendere la guida più sicura per tutti: guidatori, passeggeri, pedoni e altri utenti della strada. Le avanzate tecnologie sono racchiuse nel Toyota T-Mate, presente di serie su tutti i nuovi modelli Corolla per rendere la guida più sicura, sia su strade urbane, che in autostrada e nell’esecuzione di manovre di parcheggio precise e semplici. Il pacchetto include il sistema Toyota Safety Sense di ultima generazione e altri dispositivi di assistenza attiva alla guida e al parcheggio.

Le nuove tecnologie digitali

La nuova Toyota Corolla è dotata di un ampio pacchetto di funzionalità digitali, reso possibile da una nuova piattaforma elettronica. Oltre al controllo del sistema ibrido e alle funzionalità di sicurezza più sofisticate, troviamo un nuovo e più potente sistema multimediale e un digital cockpit da 12,3 pollici completamente personalizzabile.

I dati e le informazioni sono facili da leggere e capire, a prescindere dalle condizioni di luce. Il layout può essere modificato in base alle priorità del conducente, incluso il numero di quadranti e il contenuto multi-informazioni.

Il designi della nuova Toyota Corolla

La nuova gamma dell’auto più venduta della storia è caratterizzata da un aspetto più raffinato e contemporaneo. È stata modificata la trama della griglia anteriore, ma hanno subito degli aggiornamenti anche il design dei cerchi in lega e le cornici dei fendinebbia.

Una nuova firma luminosa unisce senza soluzione di continuità luci diurne a LED e indicatori di direzione in un’unica linea a forma di J che avvolge il gruppo ottico. I clienti possono scegliere tra diverse nuove colorazioni esterne, ispirate alle nuove tendenze.

Nuove grafiche, finiture e rivestimenti per il design degli interni, per un forte appeal sensoriale. Colori e finiture sono armonizzati per creare un look and feel contemporaneo, con un tema “dark” per Hatchback e Touring Sports. I LED sono ora utilizzati per tutte le luci interne, donando maggiore luminosità ma utilizzando meno energia.

Toyota Corolla: la versione GR Sport

La gamma Corolla comprende anche le nuove versioni GR Sport per Hatchback e Touring Sports. Questo allestimento sportivo (presente anche su RAV4) è stato introdotto per la prima volta nel 2020, e prende ispirazione dai numerosi successi di Toyota Gazoo Racing.

Questa variante vanta cerchi in lega lavorati da 18 pollici di nuova concezione e modanature esclusive per il paraurti posteriore. Nell’abitacolo troviamo i sedili sportivi anteriori riscaldati con logo GR in rilievo e rivestimenti in tessuto nero con inserti grigio chiaro a contrasto e fianchetti in pelle sintetica. Il logo GR è presente anche sul pulsante di avviamento.

Il listino prezzi

Nuova Toyota Corolla (oggi anche nella variante SUV Cross) è disponibile in due allestimenti – Active e GR Sport – due varianti di carrozzeria, Hatchback e Touring Sports, e due motorizzazioni, Full Hybrid-Electric da 1.8 e 2.0 litri.

Toyota Corolla Active ha un prezzo di listino che parte da 33.300 euro in motorizzazione Full Hybrid-Electric da 1.8 litri, mentre il passaggio al motore 2,0 litri, che porta in dote i cerchi in lega da 17”, prevede un sovrapprezzo di 2.500 euro (per un totale di 35.800 euro).

La già complete dotazioni degli allestimenti possono essere arricchite dal Teck Pack, che costa al cliente 1.000 euro.

Completano la lista degli optional i cerchi in lega da 17” – solo per la 1.8 e Touring Sports 2.0 – a 500 euro, in quanto la 2.0 Hatchback li avrà di serie. La Touring Sports 2.0 è abbinabile con l’optional Tech Pack solo con i cerchi da 17’’.

L’allestimento GR Sport è invece quello che rappresenta al meglio l’anima sportiva di Toyota, caratterizzato da dettagli estetici esterni e interni derivati dal mondo del motorsport. Offre di serie tutti i contenuti della Active, in aggiunta ai cerchi da 18” dal design specifico, fari Bi Led, sedili sportivi in tessuto e pelle e wireless charger. Sulle versioni 2.0 litri ci sono in più le sospensioni adattive a controllo elettronico AVS. La nuova Corolla GR Sport parte da un prezzo di listino di 36.300 euro in motorizzazione 1.8 litri Hatchback e arriva a 39.500 euro per la variante con motore 2.0. Tutte le combinazioni di allestimento e motorizzazione sono inoltre disponibili nella variante di carrozzeria Touring Sports, con un sovrapprezzo di 1.000 euro rispetto alle versioni Hatchback.