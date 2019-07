Tonale: il Suv compatto ibrido plug-in di Alfa Romeo

editato in: da

Alfa Romeo ha presentato il nuovo suv Tonale al Salone di Ginevra proprio pochissimi minuti fa, bellissimo modello che segna l’ingresso nel mondo elettrificato.

Si tratta infatti della prima vettura ibrida plug-in, un nuovo utility vehicle compatto del Biscione. Piacere di guida impareggiabile e stile unico italiano per un’auto che entra nel segmento dei suv, il più amato oggi nel settore automotive, e con nuove concezioni di motorizzazione.

Un design nuovo e ispirato al futuro per Alfa Romeo Tonale, con dimensioni compatte, stile originale e moderno tipico del Biscione e l’anticipazione di nuovi canoni e di un modello prezioso. Arte e scultura Made in Italy sono racchiuse in questo suv eccezionale, realizzato grazie all’esperienza della manualità artigianale. Un elemento che richiama la tradizione del DNA di Alfa Romeo è la ruota teledial, il cerchio da 21’’ richiama il concetto di disco telefonico grazie alla sua struttura leggera, pulita e di grande impatto del tema circolare.

Volumi pieni ed eleganti sulla fiancata del nuovo suv ibrido Tonale, forme cariche di fascino e grande eleganza. Sulla parte anteriore della vettura non poteva mancare l’inconfondibile Trilobo e ovviamente lo Scudetto Alfa Romeo, il punto di forza centrale. Fanaleria anteriore 3+3 che ricorda lo sguardo di SZ e Brera. Il posteriore è impreziosito da un lunotto avvolgente e dall’ala sospesa che ne esalta la continuità con il tetto trasparente.

Per quanto riguarda invece gli interni di Alfa Romeo Tonale, prendono ispirazione dalla storia racing del Biscione, offrendo una guidabilità vivace. Tutto è concepito in funzione del guidatore e anche per far restare i passeggeri sempre comodi. Le linee sono armoniche ma anche molto decise, a bordo si ha la costante sensazione che l’auto sia costantemente pronta a scattare. I materiali utilizzati sono l’alluminio delle finiture insieme alla pelle all’Alcantara dei tessuti. Tunnel centrale e pannelli sono retroilluminati, vi si trova inoltre il selettore della modalità di guida.

Quello che non poteva mancare su un suv di ultima generazione è senza dubbio la tecnologia avanzata per assicurare un’esperienza connessa, comoda e dinamica, mantenendo comunque sempre un grande piacere per una guida sportiva al top. Infotainment disponibile sullo schermo da 12.3’’ digitale e sull’unità principale touchscreen da 10.25’’, in modo che non sia mai necessario togliere gli occhi dalla strada.

Alfa Romeo Tonale è il vero sguardo della Casa verso il futuro, in grado di creare un’espressione creativa tramite la fusione di bellezza e tecnologia. Una vera e propria opera d’arte, il capolavoro assoluto del design Alfa Romeo, non potremmo definirlo diversamente e infatti non è di certo un caso che le prime lettere di Alfa Romeo Tonale formano la parola ART.

Alfa Romeo Tonale, appena presentato al Salone di Ginevra, sintetizza l’avventura a bordo di uno sport utility compatto e dinamico capace di garantire l’adrenalina della guida sportiva, mentre è indicato anche per la guida urbana. Il suono del motore elettrico accompagna il grandioso rombo genuino e storico di Alfa Romeo, per una sinergia efficiente ed emozionante, ed un piacere di guida di altissimo livello.