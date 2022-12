Tonale Plug-In Hybrid Q4: la sportività efficiente secondo Alfa Romeo

Con l’arrivo di Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, si completa il lancio della gamma Tonale, il modello con cui il Brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione mantenendo intatto il suo DNA, espressione di nobile sportività italiana dal 1910. La nuova versione rappresenta il top di gamma e segna un nuovo capitolo nella Metamorfosi di Alfa Romeo, combinando efficienza e sportività ai massimi livelli: oltre 80 km in ciclo cittadino, 600 km totali, emissioni ridotte fino a 26g/km.

EFFICIENZA AL SERVIZIO DEL DNA DEL MARCHIO

Il sistema Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV rappresenta l’eccellenza in termini di prestazioni e autonomia. L’avanzato sistema ibrido combina un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3L, accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori, con un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm, al posteriore.

La batteria agli ioni di litio – che eroga 306 volt e ha una capacità di 15,5 kWh – offre un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e più di 600 km di autonomia totale, posizionando Tonale Plug-In Hybrid Q4 come uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti. Performance d’eccellenza anche in termini di sostenibilità: grazie alla nuova motorizzazione ibrida, infatti, le emissioni di Co 2 vengono ridotte fino a 26g/km, consentendo di abbattere le emissioni complessive della gamma Alfa Romeo di circa il 40%. Il risparmio è elevato anche nei consumi, ridotti a 1,14 litri per 100 km nel ciclo WLTP. In nome della massima efficienza, una ricarica completa della batteria richiede meno di 2,5 ore quando si utilizza l’onboard charger da 7,4 kW.

Dotato di un sistema di trazione integrale Q4 − trazione anteriore con motore termico e trazione posteriore con motore elettrico – Tonale Plug-In Hybrid Q4 assicura il caratteristico piacere di guida Alfa Romeo, garantendo un’agilità, una leggerezza e una dinamica di guida da best in class.

Infine, Tonale Plug-In Hybrid Q4 combina efficienza e sostenibilità con la massima sportività. La potenza totale di 280 CV la posiziona ai vertici nel segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida. La sensazione di potenza che si può raggiungere in accelerazione è amplificata dal sistema e-AWD: la coppia istantanea del motore elettrico, infatti, rende la risposta dell’asse posteriore immediata non appena si preme il pedale dell’acceleratore.

NUOVE FUNZIONALITA’ SVILUPPATE PER ESALTARE L’EFFICIENZIA DI TONALE PLUG-IN HYBRID Q4

Su Tonale Plug-In Hybrid Q4, il selettore di guida Alfa D.N.A. diventa simbolo di efficient sportiness, incorporando in un’auto estremamente sostenibile tutti gli elementi della tradizionale sportività del Brand. Le funzionalità del D.N.A. sono state infatti riprogettate per tenere conto delle specificità della vettura, esaltandone l’efficienza e le performance. Infatti, grazie ad un unico selettore, è possibile gestire la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo, coordinare in modo ottimale l’azione dei motori e del cambio, modificare la sensibilità dei comandi. Un sistema di calibrazione raffinato, che permette al guidatore di restare concentrato sulla strada, senza la distrazione di dover operare su comandi diversi.

La modalità “Dynamic”: progettata per massimizzare le performance della vettura

progettata per massimizzare le performance della vettura La modalità “Natural”: imposta la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo la migliore ottimizzazione delle performance.

imposta la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo la migliore ottimizzazione delle performance. La modalità “Advance Efficiency” : calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric.

Free2move eSolution

Official charger di Tonale Plug-In Q4 è Free2move eSolutions, la joint venture di Stellantis con NHOA nata per supportare la metamorfosi del Marchio e favorire la transizione alla mobilità elettrica, interpretando un ruolo attivo nel contribuire a una mobilità accessibile e pulita con prodotti e servizi innovativi e su misura.

Un esempio? L’app eSolutions Charging, pensata sia per chi sta muovendo i primi passi nella eMobility, sia per chi utilizza frequentemente le ricariche pubbliche. eSolutions Charging mette a disposizione oltre 360 mila punti di ricarica in tutta Europa, che possono essere individuati e utilizzati con pochi semplici clic. Tra le soluzioni più interessanti ci sono i dispositivi di ricarica eProWallbox – presenti al lancio di Tonale – che offrono un’elevata flessibilità in termini di funzionalità e costi. Da 7,4 kW fino a 22 kW, eProWallbox si adatta alle necessità di energia e velocità di ricarica, ideale sia per uso domestico sia per flotte aziendali o parcheggi destinati al pubblico. Inoltre, permette di gestire la ricarica da remoto direttamente dallo smartphone e solo a chi è abilitato, grazie al controllo degli accessi.