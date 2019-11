Tesla svela il pick-up Cybertruck ma la presentazione è disastrosa

editato in: da

C’era tanta attesa a Los Angeles per la presentazione del nuovo Cybertruck, il primo pick-up elettrico di Tesla.

Elon Musk ha rispettato le promesse: un design fuori dal comune, corazzato e con prezzo base che partirà da 39.900 dollari per la versione con singolo motore.

La produzione è annunciata per il 2021 mentre le prime consegne previste per il 2022.

Davvero avveniristica la struttura del Cybertruck: una scocca realizzata in acciaio ad alta resistenza. Le parti trasparenti sono realizzate in vetro e strati di polimeri che possono assorbire gli urti in caso di impatto.

Per quanto riguarda le dotazioni di bordo sarà dotato di autopilot, il sistema di guida assistita di Tesla aggiornabile over the air e di un schermo infotainment da 17′‘.

Secondo quanto dichiarato da Tesla saranno tre le configurazioni del Cybertruck. La versione più performante, sarà a 4 ruote motrici, ma spinta da tre motori elettrici, per un’autonomia di oltre 800 km e un’accelerazione 0-100 km/h in meno di 2,9 sec.

Come si vede dal video la dimostrazione dell’infrangibilità del vetro non è andata bene quando Musk ha chiesto a un collaboratore di lanciare oggetti contro i vetri, questi si sono rotti.