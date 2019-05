Suzuki Vitara: prezzo in promozione nelle concessionarie

editato in: da

Porte aperte nelle concessionarie nel weekend del 18-19 maggio per la Suzuki Vitara.

Dopo il restyling dello scorso anno, il Suv compatto giapponese si presenta con nuovi dettagli, come la mascherina con cinque listelli cromati e le luci posteriori a LED con effetto 3D. Si sono aggiunte anche nuove tonalità a disposizione dei clienti, come il Giallo Tibet e il Grigio Glasgow.

In occasione del Porte Aperte ci sarà modo di scoprire la campagna promozionale che propone VITARA a partire da 17.900€* con tutto di serie nella versione 2WD e a 20.900€* nella versione 4WD con sistemi di guida semiautonoma.

Oltre una grande abitabilità a bordo per un’auto lunga 418 cm, Suzuki Vitara offre ciò che molte altre Case forniscono a pagamento o su modelli di fascia superiore, come tanti sofisticati sistemi di guida semi-autonoma ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

La gamma VITARA è in grado di soddisfare ogni esigenza con la famiglia di motori turbo a iniezione diretta di benzina BOOSTERJET. Il tre cilindri 1.0 da 112 cv o il più sportivo 1.4 da 140 cv che offre prestazioni esaltanti, pur nell’assoluto rispetto dell’ambiente.

(*Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova Vitara 1.0 Boosterjet 2WD Cool e Nuova Vitara 1.0 Vitara 4WD Cool – IPT, PFU e vernice met. esclusi – in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/05/2019)