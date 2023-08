Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 Volt: efficiente e agile

In una categoria affollatissima come quella dei SUV compatti, spicca per efficienza e agilità la Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 Volt con cambio automatico. Che da una decina di mesi affianca l’Hybrid 1.4 48V. Quindi, resta immutato il suo look possente col frontale alto: qui, troviamo l’ampia griglia piano black e il listello cromato che unisce i fari Full LED, interrotto solo dal logo della Casa giapponese. Il protagonista è il sistema di propulsione full hybrid, frutto di un’accoppiata di tutto rispetto: il 1.5 a benzina quattro cilindri, sempre brioso; più il motore elettrico da 33 CV, che in città ti fa viaggiare senza spendere in carburante.

La potenza del propulsore a benzina è di 102 CV, mentre quella totale raggiunge i 116 CV. Il cambio robotizzato AGS (Automatic Gear Shift) ha la funzione sequenziale. L’unità elettrica rende meno avvertibili le cambiate, modulando la frizione: non si avverte nessun vuoto. Inoltre, la progressione è lineare, con la risposta sempre pronta, per fare un sorpasso o togliersi dagli impicci.

Le ampie superfici vetrate regalano un’ottima visibilità e luminosità all’abitacolo. L’abitabilità è generosa anche per i passeggeri posteriori. Una comoda cinque posti lunga 4,3 metri, larga quasi un metro e 80, e alta poco meno di un metro e 60. Mentre il baule va da 293 a 1265 litri.

Nelle partenze e nelle manovre a bassa velocità, si va in elettrico. Con la batteria completamente carica, si raggiungono gli 80 km/h oppure si copre una distanza massima di 4,5 km. Con il crescere della velocità, il motore elettrico lascia il compito a quello termico di spingere la S-Cross. Ma attenzione: rientra in gioco in fase di veleggiamento.

Durante le decelerazioni più intense, il motogeneratore provvede alla frenata rigenerativa e carica la batteria 140V. Talvolta, questa operazione avviene a velocità costante, utilizzando un po’ della potenza del motore termico. Per risparmiare, c’è la modalità ECO. Questa funzione privilegia la trazione elettrica e rende più dolci le risposte all’acceleratore.

La Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 Volt c’è sia a trazione anteriore sia 4×4: l’esemplare in prova è a quattro ruote motrici. Che rispecchia l’ultra cinquantennale tradizione fuoristradistica del Produttore nipponico. Noi che guidiamo dobbiamo solo selezionare una delle quattro modalità disponibili: Auto, Sport, Snow e Lock. A ognuna corrisponde una logica nella ripartizione della coppia tra i due assi.

Grazie anche alla luce al suolo (17,5 cm), va che è un piacere anche nei passaggi difficili come il fango e sullo sterrato. C’è sempre la motricità ideale in ogni situazione, con consumi ed emissioni sempre contenuti.

Ricca la dotazione dell’unico allestimento, lo Starview: dal cruise control adattativo al monitoraggio dell’angolo cieco dei retrovisori, dalla retrocamera alla telecamera bird eye, con vista a 360 gradi, passando per navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sedili riscaldabili e tetto apribile in cristallo. Preziosa poi la funzione anti colpo di sonno, per prevenire i sinistri, spesso dovuti alla stanchezza del guidatore.

Questo SUV compatto è dotato di un touchscreen da nove pollici e il sistema d’infotainment garantisce la connettività smartphone wireless attraverso Apple CarPlay e Android Auto. Preziosa l’App Suzuki Connect, per monitorare l’auto e interagire con essa in ogni momento e da qualunque luogo. Permette di bloccare le porte a distanza e di controllare il livello del carburante, l’autonomia e il consumo medio. Disponibile anche il localizzatore dell’auto, con la possibilità di condividere la sua posizione.

Ottimo il rapporto fra qualità e prezzo: 32.890 euro per quella a trazione anteriore, che salgono a 35.890 per la 4×4. Sono sempre inclusi tre anni o 100.000 km di garanzia; tre anni di assistenza stradale; tre anni di controlli gratuiti. Volendo, optional, l’estensione di garanzia ovvero che porta la copertura a cinque anni o 150.000 km; o pacchetti di manutenzione da tre o da cinque.

Gustosa la promozione: sconto rottamazione, anticipo, rate mensili e Valore futuro garantito. A fine finanziamento, si sceglie se tenere l’auto versando quanto pattuito all’inizio, oppure darla dentro in permuta per un’altra Suzuki, o restituirla.