Suzuki porta all’Arena di Verona e in Tv i miti della musica anni ‘60, ’70, ’80 e ‘90

La grande musica italiana e internazionale insieme a Suzuki sono pronte per un emozionante viaggio nella storia che, all’Arena di Verona e in televisione, coinvolgerà tanti artisti che hanno interpretato alcuni tra i più grandi successi degli Anni ‘60, ‘70’, 80’ e 90’.

Grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, la casa di Hamamatsu sarà Title Sponsor di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ‘90, uno show musicale condotto da Amadeus che si terrà a Verona, sua città natale. Una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale interpretate dagli artisti originali in quello che, per la memoria collettiva, è il vero Tempio della Musica: l’Arena di Verona! Tre imperdibili appuntamenti con le hit che hanno segnato quattro decenni iconici della musica italiana e internazionale.

L’evento sarà trasmesso da Rai1 in tre serate, nelle giornate di sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 01 ottobre.

In tutte le occasioni lo spettacolo di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ‘90 sarà preceduto in TV da una pillola di Anteprima, che vedrà Amadeus protagonista assieme ad S-Cross Hybrid 140V, la novità Suzuki che segna un importante passo avanti nel processo di elettrificazione della sua gamma. Insieme a lui, Massimo Alberti, dj della Suzuki Console, a bordo di Vitara Hybrid 140V.

Una parata di stelle

Durante Arena Suzuki ’60 ’70, ’80 e ’90 si esibiranno sul palco numerose star della musica italiana ed internazionale, che interpreteranno i loro più grandi successi, brani che hanno segnato la nostra storia e accompagnato tanti momenti speciali. Gli artisti di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 saranno suddivisi tra le tre giornate e, al termine di ciascuna di esse, Suzuki avrà l’opportunità di premiare la canzone più significativa nella storia della musica di quegli anni.

Suzuki, il motore della passione

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ‘90 conferma come Suzuki sia di casa laddove c’è passione, sia essa per i motori, per lo sport o per una qualsiasi forma d’arte. Da qui nasce il desiderio di stabilire un legame sempre più forte con il magico mondo della musica e che ha portato Suzuki ad essere l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo sin dal 2014. Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ‘90 farà ballare e cantare tutti, facendo conoscere ai giovanissimi quei vecchi successi che sono stati la colonna sonora di tanti bei momenti vissuti intensamente dai meno giovani. La manifestazione regalerà divertimento ed emozioni a un pubblico ampio e trasversale, proprio come fanno ogni giorno sulle strade i modelli della gamma 100% ibrida e 100% 4×4 di Suzuki.

Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è un costruttore di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Suzuki nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili. Nel 1920 il laboratorio Suzuki Loom Works diventa Suzuki Loom Manufacturing Co, e nel 1952 viene introdotta la prima bicicletta motorizzata, la Power Free. Nel 1954 Suzuki diventa Suzuki Motor Corporation Ltd e nel 1955 nasce Suzulight, la prima automobile, seguita nel 1965 dal primo motore fuoribordo, il D55. Nel 1970 debutta Jimny LJ10, il primo 4×4 e nello stesso anno appare il mini MPV Carry L40V, 100% elettrico. Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita puntando su tecnologia, affidabilità, design e innovazione.

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90”

La grande festa della musica condotta da Amadeus dall’Arena di Verona. Una vera e propria playlist di successi che hanno segnato quattro decenni iconici della musica internazionale interpretate dagli artisti originali.Si sono esibiti ospiti d’eccezione come Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) con “Relax”, The Trammps con “Disco Inferno”, Aqua con “Barbie Girl”, Raf con “Sei la più bella del mondo”, Katrina (Katrina & The Waves) con “Walking on Sunshine”, Haddway con “What is love”, I Cugini di Campagna con “Anima mia”, Nik Kershaw con “The riddle”, Fabio Concato con “Domenica Bestiale“, Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Amii Stewart con “Knock on wood”, Dik Dik con “L’isola di Wight”, Double Dee con “Found Love”, Rockets con “On the road again”, Matia Bazar con “Ti sento“, Double You con “Please Don’t Go”.

E tanti altri famosi brani. Come per la prima edizione, Amadeus torna in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate ha fatto ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90. Suzuki è stato come di consueto partner dell’evento. Tante sono le affinità del marchio automobilistico con la musica, scopriamole insieme nel nostro servizio dove abbiamo intervistato in esclusiva il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli.