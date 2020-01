Skoda Kamiq, il suv si veste di nuovo: pronto all’avventura

editato in: da

Il suv di successo di Skoda passa dal suo aspetto sportivo ad un’estetica ancora più robusta e avventurosa, la Casa aggiunge infatti la nuova versione Scoutline alla gamma del suv da città Kamiq, che riprenderà alcuni elementi della variante Lifestyle Monte Carlo.

Tra questi per esempio vedremo il rivestimento dei passaruota neri opachi, grandi cerchi in lega da 17 o 18 pollici, luci posteriori Led e elementi della carrozzeria in argento. La nuova versione avventurosa del suv cittadino sarà presentata molto probabilmente durante la prossima versione del Salone di Ginevra, l’importante evento che si terrà (come ogni anno) il prossimo mese di marzo.

Skoda Kamiq è il primo suv della Casa realizzato in questa nuova versione Scoutline, l’aspetto è innovativo e sorprendente, vediamo uno spoiler anteriore specifico e un nuovo diffusore posteriore, elementi che presentano la stessa rifinitura in argento presente nella carrozzeria, in particolare per le barre del tetto e le calotte degli specchietti retrovisori. Altri dettagli unici sono i vetri laterali e posteriori Sunset (oscurati) con profili cromati.

La nuova Skoda Kamiq Scoutline include anche i fanali posteriori a Led di serie e viene fornita con uno speciale badge unicamente pensato per questo modello. Per quanto riguarda gli interni il nuovo suv avventuroso del brand offre un grande spazio e finiture decorative esclusive, con prese d’aria cromate e un effetto legno di frassino. I sedili anteriori presentano un particolare rivestimento appositamente studiato per questo modello.

Si tratta del tessuto ThermoFlux traspirante e microfibra Suedia, il volante, la leva del freno a mano e la leva del cambio presentano invece una finitura in pelle. L’illuminazione ambientale a Led bianca, rossa e arancione illumina la consolle centrale, i vani portaoggetti, le maniglie e il vano piedi. La nuova Skoda Kamiq Scoutline è dotata di luci di lettura a Led. L’auto è disponibile in tutti i colori presenti nella gamma per la carrozzeria e, per quanto riguarda i motori, presenta tre versioni a benzina, una diesel e il G-TEC a gas naturale.

Dopo la presentazione al Salone di Ginevra, vedremo Kamiq Scoutline sul mercato a partire da giugno 2020. La clientela è pronta ad accogliere la prima versione avventurosa del suv di successo.