È questo il SUV più venduto in Europa

Hyundai Tucson è sbarcata in Europa per la prima volta due decenni fa, momento in cui il segmento dei SUV era ancora emergente. Nonostante questo, sin dal lancio nel 2004, il best seller globale del brand è stato molto apprezzato sul mercato, anticipando la tendenza che ha visto negli anni l’affermarsi dei SUV. Oggi, giunta alla quarta generazione, l’auto continua a essere molto amata dai clienti europei.

I dati di vendita

Secondo i dati rilasciati da JATO Dynamics, società globale di business intelligence nel settore automotive che già conosciamo, lo scorso anno Hyundai Tucson è stata l’auto più venduta nel segmento SUV-C in Europa; le immatricolazioni totali sono state 150.803.

Nonostante il mercato abbia registrato un calo su base annua, nello stesso periodo le vendite del SUV sono aumentate dell’1% rispetto al 2021, posizionando all’ottavo posto tra tutte le auto più vendute nel continente.

Come ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe: “Dopo un altro anno di solidi risultati di vendita in Europa, Tucson ha fatto un ulteriore passo avanti raggiungendo la vetta nel competitivo segmento dei C-SUV. Grazie al suo design accattivante e alle sue caratteristiche tecnologiche incentrate sul cliente, il successo dell’auto dimostra il nostro impegno a fornire ai clienti europei prodotti di alta qualità che soddisfino diverse esigenze e stili di vita e che possano anche superare le loro aspettative”.

Il successo in Europa

Nel 2022, Hyundai Tucson ha fatto registrare ottimi risultati in tutta Europa. Non è solo l’auto più venduta in assoluto del marchio, lo scorso anno è stata anche il modello più venduto tra gli attuali C-SUV nel mercato privati italiano. Un successo che continua, registrato infatti anche nel mese di gennaio 2023.

In Spagna è stata l’auto più venduta dell’intero mercato, con 21.985 immatricolazioni totali, grazie alle sue caratteristiche distintive, al design all’avanguardia e all’ampia gamma di motorizzazioni, apprezzati dalla clientela. Il brand ha chiuso l’anno in terza posizione nelle vendite del mercato spagnolo, raggiungendo la quota record del 7,32%.

Nel Regno Unito, Hyundai ha conquistato la quota di mercato più alta di sempre, pari al 5,0%, con 80.419 nuove auto immatricolate nell’arco di 12 mesi. Di queste, Tucson ha rappresentato 27.839 immatricolazioni, il 35% delle vendite.

E non è ancora finita, perché Hyundai Tucson è stato il modello più popolare del brand nel 2022 anche in Francia e in Irlanda, con quasi 18.000 immatricolazioni e 6.432 unità vendute.

Le caratteristiche vincenti di Hyundai Tucson

Design innovativo ed elementi di sicurezza che garantiscono un valore altissimo nel suo segmento: così la quarta generazione di Tucson (oggi anche plug-in hybrid) ha alzato l’asticella per il mercato dei SUV. Un’auto pensata per le famiglie, dotata del miglior pacchetto di sicurezza della categoria, offre ai clienti Hyundai la massima tranquillità.

Le esclusive luci diurne a LED (DRL) sono perfettamente integrate nella griglia anteriore: grazie alla tecnologia di illuminazione half-mirror lighting, l’aspetto cromato scuro della griglia si trasforma in forme simili a gioielli quando le luci sono accese, caratteristica che dona un tocco unico al suo aspetto elegante.

I motori

Tucson offre la più ampia gamma di propulsori elettrificati nel segmento dei SUV compatti, grazie alle motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel a 48 volt, full hybrid e plug-in hybrid. Inoltre, la versione N Line unisce il design dinamico, il comfort e la connettività avanzata del SUV con lo stile e l’attitudine sportiva del brand N.