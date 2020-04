Il suv più potente al mondo fa sentire il suo ruggito

editato in: da

A esser sinceri, il suo arrivo ha stupito un po’ tutti. Nessuno, o quasi, infatti, attendeva la sua comparsa in un momento così particolare per il mondo del settore automobilistico, con tutti i produttori bloccati a causa della pandemia di Coronavirus. Fatto sta, comunque, che i britannici di Lister Motor Company hanno tolto i veli da quello che è il loro progetto più ambizioso (almeno per ora).

Con un video teaser pubblicato su YouTube, Lister ha tolto (parzialmente) i veli dallo Jaguar F-Pace Lister Stealth, versione modificata da Lister del SUV potente e imponente del produttore britannico. Si tratta, come è piuttosto semplice immaginare, di un’auto esclusiva: verrà realizzata in appena 250 esemplari e, al momento, non è ancora dato sapere quando sarà possibile ammirarla in tutta la sua bellezza né, tanto meno, quando si potrà ordinare. La stessa Lister, infatti, ha ammesso di esser bloccata a causa del Coronavirus e di dover attendere un allentamento delle misure restrittive per potersi mettere all’opera.

Per ora, dunque, non si può far altro che accontentarsi del video che lo storico tuner britannico ha pubblicato online. Un filmato della durata di 1 minuto esatto che, nonostante la brevità, permette sia di scoprire alcuni dettagli estetici ed aerodinamici del Jaguar F-Pace Lister Stealth, sia di ascoltare il rombo del motore V8 sovralimentato da 5.0 litri che verrà installato sotto il cofano del SUV britannico. Un propulsore che nella sua versione “originale” ha una potenza di 550 cavalli, ma dopo il trattamento Lister sarà capace di sprigionare ben 675 cavalli di potenza.

Un tuning che permette di spingere in alto l’asticella dell’accelerazione e della velocità massima del Jaguar F-Pace. L’obiettivo dichiarato alla fine del video è quello di realizzare il SUV più veloce al mondo e, vista la base di partenza, le potenzialità ci sono tutte. Nella versione SVR, che monta lo stesso motore (non modificato) della F-Pace Lister Stealth, l’auto raggiunge i 283 chilometri orari. Facile immaginare che, con 120 cavalli di potenza in più, la velocità massima potrà superare agevolmente la soglia dei 300 chilometri orari.

Anche a livello estetico e aerodinamico l’impronta Lister si fa vedere e sentire. Dai fotogrammi del teaser si capisce che il design sarà molto più sportivo della versione “originale”, con fascia anteriore completamente ridisegnata e riprogettata e scarichi realizzati in fibra di carbonio. La firma del produttore, poi, è visibile dai molteplici badge Lister sparsi un po’ ovunque sulla carrozzeria e sugli interni.