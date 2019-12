SUV Citroen C5 Aircross: il comfort di guida con il SUV intorno

editato in: da

Se c’è una caratteristica che ha reso famosa Citroen nella storia dell’auto, questa è sicuramente la comodità. O, come si dice oggi, il comfort di guida.

Se c’è un dettaglio tecnico che ha permesso a Citroen di distinguersi in quanto a comfort di guida, questo è senza dubbio l’uso delle sospensioni idrauliche, disponibili su SUV C5 Aircross con gli esclusivi ​Smorzatori Idraulici Progressivi, insieme ad una lunga lista di accorgimenti tecnici che incarnano i principi del programma Citroen Advanced Comfort.

Già, perché su SUV C5 Aircross c’è un intero pacchetto di soluzioni tecniche per aumentare il piacere di guida e azzerare lo stress. Gli smorzatori idraulici progressivi, o “Progressive Hydraulic Cushions” come li chiama Citroen, sono costruiti sulla base di una ventina di brevetti e, nella percorrenza reale di tutti i giorni, filtrano le asperità della strada come pochissime altre auto sul mercato. Tutte auto dal prezzo ben superiore a quello di SUV C5 Aircross.

Rispetto alle sospensioni tradizionali, composte da ammortizzatore, molla e cuscinetto meccanico, le sospensioni della SUV Citroen C5 Aircross aggiungono 2 cuscinetti idraulici, uno di compressione e uno di estensione. Il risultato è una sorta di “effetto tappeto volante”, che riduce al minimo lo stress da strada dissestata.

Una volta saliti a bordo, il programma Citroen Advanced Comfort ritorna nei sedili con una imbottitura più spessa di 15 millimetri che grazie all’uso di schiuma poliuretanica riescono ad essere, contemporaneamente, morbidi ma anche di sostegno per la schiena del conducente e del passeggero anteriore. La schiuma ad alta densità evita anche che i sedili cedano dopo molte ore di guida, e ne preserva per anni la qualità complessiva.

I sedili anteriori di conducente e passeggero, infine, oltre ad essere riscaldabili possono essere dotati di massaggio multipoint a 8 settori, con 5 programmi preimpostati, per il massaggio della zona lombare, della schiena e delle spalle.

Ma il comfort di guida non serve a nulla, se poi un’auto non è bella da guidare. Per questo Citroen ha equipaggiato SUV C5 Aircross con gamma di motorizzazioni (tutte Euro 6.2, due motori benzina e tre diesel) efficienti e performanti, con cambio a 6 rapporti manuale o automatico a 8 rapporti EAT8.

I motori benzina sono i PureTech 130 S&S e PureTech 180 S&S EAT8, mentre i diesel sono il BlueHDi 130 S&S, il BlueHDi 130 S&S EAT8 e il BlueHDi 180 S&S EAT8. Questi motori sono ormai lo standard per il gruppo PSA, perché negli anni hanno dimostrato di essere performanti, efficienti, affidabili ed economici nei consumi di carburante.

Il cambio EAT8 con le palette al volante, sviluppato da PSA in collaborazione con la giapponese Aisin e disponibile su BlueHDi 130, BlueHDi 180 e PureTech 180, è la ciliegina sulla torta di compleanno del guidatore che sceglie l’auto prima di tutto in base al comfort di guida: elimina lo stress da coda in tangenziale e da traffico cittadino e, allo stesso tempo, ottimizza i consumi rendendo più economico fare strada a bordo di SUV Citroen C5 Aircross.