La storica auto di Fiat conquista il mercato europeo

Nel primo semestre del 2022 Fiat Nuova 500 è terza in Europa nel mercato elettrico totale, numero uno del mercato elettrico in Germania e in Italia e sul podio in Francia e Spagna. In soli due anni, sono oltre 100.000 i clienti che l’hanno scelta e ha vinto 30 premi internazionali, in nove Paesi, che l’hanno resa la vettura di Fiat più premiata di sempre.

Oggi Fiat festeggia il 65esimo anniversario della sua auto leggendaria, la mitica 500, l’icona della nuova dolce vita italiana, che nella sua versione elettrica è diventata leader in Europa della mobilità elettrica.

Le parole del CEO Olivier François

“La Nuova 500, elettrica e solo elettrica, ha scalato il podio del mercato europeo degli EV nella prima metà dell’anno. Nel primo semestre del 2022, la Nuova 500 è l’EV più venduta in Germania – dove ha ottenuto un successo superiore a quello delle auto elettriche nazionali. Inoltre, è leader in Italia ed è sul podio in Francia e Spagna. Questa è la prova tangibile del suo successo e di come Fiat consideri il suo percorso verso l’elettrificazione come parte della sua storica missione sociale. Abbiamo creato la mobilità per tutti e siamo i leader della mobilità urbana: ora il nostro obiettivo è reinventare la mobilità urbana e renderla più sostenibile per tutti”.

La nuova Fiat 500 elettrica

Il vero simbolo della creatività italiana, la nuova 500 è progettata e costruita a Torino e sta conquistando gli appassionati del Made in Italy in tutto il mondo. Oggi è venduta in 38 Paesi di quattro diverse aree geografiche: dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente al Giappone. In un contesto in cui l’attenzione alla “conversione al green” è sempre più alta, il brand torinese ha deciso di spingere sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda la sua strategia di elettrificazione, verso un futuro sempre più sostenibile. Ad oggi il marchio globale dispone di una gamma completa di modelli elettrificati − in Europa − e, a partire dal 2024, tutti i suoi nuovi modelli saranno elettrici. E non è tutto, perché nel 2027 Fiat diventerà totalmente elettrica in Europa.

Come Fiat ha deciso di celebrare l’icona del cambiamento

Icona del cambiamento, è così che oggi viene definita la nuova 500 elettrica. E per augurare un “buon compleanno” speciale alla sua icona, la Casa torinese ha deciso di presentare due nuove storie che raccontano, in modo divertente, come la Nuova 500 sia davvero l’auto del cambiamento. Sia “Evergreen” che “The Stick” vedono la partecipazione dell’attivista e Premio Oscar Leonardo Di Caprio, il green ambassador della Nuova 500 sin dal suo lancio.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Fiat inverte il paradigma e dimostra che si tratta di prendersi cura del pianeta con gioia e, come testimonia Leonardo DiCaprio, che guidare elettrico e farsi portavoce della mobilità sostenibile è un momento gioioso e spensierato. E c’è solo un’auto al mondo in grado di trasformare un dovere in qualcosa di piacevole: la Nuova 500.

I due nuovi spot sono stati realizzati dall’agenzia creativa Leo Burnett e dal pluripremiato regista Martin Werner. Lo spot è accompagnato dall’iconica canzone “La Dolce Vita” di Nino Rota nella sua versione vocale originale e inedita del 1962.