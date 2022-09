Stellantis, occasione unica per chi ama le auto d’epoca

Un’occasione da non perdere per vedere da vicino un pezzo di storia dell’automobilismo italiano firmato, negli anni, da: Fiat, Lancia e Abarth. È grazie al nuovo Heritage Hub, realizzato a seguito della collaborazione tra l’ente Heritage di Stellantis, il Comune di Torino ed il Museo Nazionale dell’Automobile, che gli appassionati del mondo delle quattro ruote potranno entrare in contatto con la collezione storica dei marchi italiani in uno spazio espositivo di circa 15.000 mq che ospiterà 64 vetture iconiche.

Heritage Hub, l’esposizione delle storiche

L’apertura dell’Heritage Hub è ormai imminente e tutto è pronto negli spazi accessibili dalla Porta 31 del comprensorio industriale di Mirafiori – situata in Via Plava, 80 a Torino. Casa degli uffici del dipartimento Heritage, lo spazio in passato è stato sede dell’ex Officina 81 di Mirafiori che fu centro attivo di produzione dedicato alla meccanica. L’area è quindi stata sottoposta a un attento restauro conservativo che ne ha salvaguardato l’anima industriale, mantenendo il pavimento di cemento grezzo e le cromie originali dell’epoca per sottolineare il legame tra la città e l’industria (vi avevamo già parlato qui dell’atelier Heritage).

Nei lavori di restauro è stato quindi creato un vero e proprio background ideale per ospitare un patrimonio di oltre 300 vetture che racconta in maniera trasversale, multitematica e multibrand la storia di uno dei principali costruttori del mondo dell’auto. Nell’Heritage Hub prossimo all’apertura saranno però esposte 64 vetture storiche che saranno suddivise in ben 8 aree tematiche diverse. Si parte da Records and Races, area in cui saranno esposte le protagoniste che hanno trionfato sui principali circuiti, per poi passare al Concepts and Fuoriserie, con vetture rarissime e straordinari pezzi unici. In Style Marks saranno invece esposte le vetture che hanno fatto la storia del design, mentre in Epic Journeys le automobili che si sono rese protagoniste di viaggi indimenticabili. Spazio anche all’animo da corsa, con The Rally Era che celebra le pietre miliari dell’epoca d’oro delle corse su strada e sterrato.

All’innovazione, invece, è stata dedicata l’area Archistars, dove si potranno osservare i modelli che hanno rivoluzionato l’architettura dell’automobile, pur rispettando i dogmi di produttività e funzionalità. L’Hub strizza poi l’occhio alle tematiche ambientali con l’area Eco and Sustainable, che raccoglie le vetture che più si sono distinte nel rispetto dell’ambiente (Stellantis, come vi abbiamo raccontato, è leader della transizione elettrica in Italia). Attenzione anche alla sicurezza alla guida, con l’area Small and Safe che mette in esposizione i modelli che hanno saputo unire sicurezza e dimensioni contenute.

Oltre ai 64 modelli, però, è possibile osservare anche tutta la restante parte della collezione che si trova sui due lati lunghi dell’edificio. Lì sarà possibile trovare vetture selezionate di Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Autobianchi, Jeep e non solo, per un’esposizione divisa per brand e ordinata con criterio cronologico crescente.

Come visitare l’Heritage Hub

Heritage Hub rappresenta la punta di diamante del ricco ventaglio di attività portate avanti dall’ente Heritage, che offre una piattaforma completa di servizi e prodotti per amanti e collezionisti di auto storiche. L’esposizione aprirà i battenti dal 17 settembre al 29 ottobre 2022 e per poter accedere servirà acquistare online, sul sito del MAUTO, i biglietti dal costo di 25 euro se tagliando intero e 15 o 10 euro per il ridotto.

Verranno organizzate due visite guidate al giorno, una al mattino ed una al pomeriggio, della durata di circa due ore. Lo spazio sarà accessibile nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato e potrà accogliere anche eventi culturali ed aziendali di enti e società esterne al Gruppo Stellantis.