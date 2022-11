Solterra, il primo Suv elettrico di Subaru fa il suo debutto

Solterra ovvero Sole e Terra. Il nome del primo SUV BEV di Subaru è un omaggio a due aspetti fondamentali per l’uomo: il Sole, che con la sua luce ed il suo calore garantisce la vita sulla terra e la Terra, il pianeta che abitiamo e che tutti abbiamo compreso deve essere rispettato e preservato, per noi e per le generazioni future. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas inquinanti sono ormai stabiliti a livello internazionale e in tale ottica il percorso della casa delle Pleiadi nella produzione di auto “green” è iniziato da tempo, con le versioni ibride di Forester, Impreza e SUBARU XV. Nei giorni scorsi la Subaru Solterra è stata nominata tra le sette finaliste per il premio Auto dell’Anno.

Motori

Subaru si presenta sostenibile e alla spina con il nuovo veicolo elettrico a batteria (BEV) Solterra. Il primo Battery Electric Vehicle del marchio mira a superare tutte le aspettative per i BEV e si presenta pratico, sicuro, sostenibile e prestazionale. E’ un Suv della Casa delle Pleiadi, mantiene lo spirito Subaru, ma lo fa in modo totalmente elettrificato. Partendo dai nuovi valori che un BEV può offrire e coniugandoli con il valore di “enjoyment and peace of mind” cioè la filosofia Subaru, Solterra è costruito come un autentico Suv, ma rispettoso dell’ambiente; quindi offre la stessa tranquillità degli altri modelli a ruote alte della gamma Subaru, ma fa il pieno di elettrico.

e-SUBARU Global Platform

Questo modello è stato sviluppato congiuntamente da Toyota eSubaru, che hanno stretto una nuova alleanza commerciale e di capitale nel settembre 2019. Utilizzando il know-how coltivato con la rinomata Subaru Global Platform, Subaru Corporation e Toyota Motor Company hanno sviluppato insieme la piattaforma dedicata ai BEV: la e-Subaru Global Platform. La e-Subaru Global Platform consente un’esperienza con una dinamica di guida superiore, che offre un’elevata stabilità e una maneggevolezza per rispondere in modo lineare alle azioni di sterzata del conducente. I pacchi batteria ad alta capacità sono posizionati sotto il pavimento, come di consueto per i BEV, e, utilizzando le batterie come parte della struttura, si ottengono un baricentro basso e un’elevata resistenza e rigidità del corpo.

Motorizzazione elettrica

La scelta tecnica più evidente adottata per la nuova Subaru Solterra è stata quella di utilizzare due motori elettrici sincroni trifase a magneti permanenti, (ciascuno della potenza di 80 kW e una coppia di 168,5 Nm) dei quali uno trasmette il moto alle ruote anteriori e l’altro a quelle posteriori. La gestione della potenza, della coppia e della trazione sulle quattro ruote motrici è stata resa del tutto simile a quella di un “tradizionale” SUV Subaru. AWD con motore termico, garantendo le performance all terrain che ci si aspetta da una vettura di questo marchio.

La nuova Subaru Solterra ha un interasse importante, pari a 2.850 mm e ciò ha consentito di installare un complesso di batterie la cui grande capacità consente un’autonomia oltre i 400km (dato in via di omologazione).

I vantaggi di questa soluzione sono, tra gli altri:

La grande autonomia che rende i viaggi “stress free” consentendo al proprietario della nuova Subaru Solterra di raggiungere le mete più lontane in libertà, senza l’ansia di dover pianificare frequenti ricariche.

Il pavimento del vano abitacolo è completamente piano a vantaggio dell’abitabilità.

I pesi equamente ripartiti lungo l’asse longitudinale e il baricentro basso favorito dal posizionamento del pacco batterie, assicurano un handling impeccabile ed una guidabilità ottimale in tutte le condizioni di marcia e su tutti i terreni.

Performance di guida / Sistema AWD

SOLTERRA adotta un nuovo sistema che aziona le ruote anteriori e posteriori con motori separati.Sfruttando l’esperienza nella tecnologia AWD accumulata in molti anni – tecnologia che controlla con precisione i quattro pneumatici – la risposta agile dei motori elettrici e la distribuzione flessibile della forza motrice tra anteriore e posteriore, le permette di sfruttare appieno la trazione delle quattro ruote e offre un’esperienza di guida che trasmette fiducia e tranquillità. Come gli altri modelli Subaru Suv, anche Solterra è dotata del sistema di controllo dell’AWD X-MODE che migliora il senso di sicurezza su strade sconnesse. Aggiungendo la nuova funzione Grip Control, che consente al veicolo di funzionare a velocità costante stabilizzandolo anche su strade sconnesse, la capacità in off-road è ulteriormente migliorata.

Design esterno ed interno

Family feeling: Le luci di marcia anteriori a “C” rovesciata e quelle posteriori di forma analoga ricordano l’occhio di un falco e rendono questa vettura immediatamente identificabile come una Subaru.Tutti gruppi ottici, sia anteriori che posteriori, sono a tecnologia LED, al fine di ridurre i consumi elettrici ed aumentare l’autonomia di marcia. La vista laterale della nuova Subaru Solterra mette in evidenza sbalzi, anteriore e posteriore, corti e profilati dal basso verso l’alto. Soluzione atta a consentire angoli di attacco e di uscita adeguati ad un uso off-road, unitamente ad un’altezza libera sottoscocca di 210 mm. Malgrado questa compattezza e grazie alle dimensioni contenute del motore elettrico posteriore, è stato ricavato un vano di carico adeguato alla necessità di stivare i bagagli di tutti gli occupanti. La capacità, misurata secondo le norme VDA, è di 421 L che diventano 452 L sommando lo spazio ricavato al di sotto del piano di carico.

Griglia esagonale dalla forma senza soluzione di continuità che esprime l’efficienza energetica di un Battery Electric Vehicle. La carrozzeria con l’asse orizzontale che parte dalla calandra e i dinamici parafanghi sporgenti dall’interno manifestano la forza tipica dei Suv. Il pannello strumenti basso con i contatori montati in alto, la prima volta per Subaru, è situato sul cruscotto e visibile sopra il volante amplificando la sensazione di spaziosità.

Sicurezza sempre in primo piano

Resta però assodato che il miglior modo per far si che le persone non subiscano danni è evitare che l’auto venga coinvolta in un incidente e quindi è diventato sempre più importante prevenirlo e non solo ridurne le conseguenze. Da qui la grande importanza di dotare la nuova Subaru Solterra di sistemi di assistenza alla guida che soddisfino le sempre più stringenti normative di enti quali l’Euro NCAP. Creando da zero ogni parte della scocca e ottimizzando la resistenza dei materiali, Solterra ottiene allo stesso tempo una riduzione del peso e una maggiore sicurezza in caso di collisione.

In caso di collisione, la struttura trasferisce il carico a più parti del corpo vettura che assorbono in modo efficiente l’energia dell’urto. Il telaio protegge non solo gli occupanti del veicolo ma anche le apparecchiature ad alta tensione nel Battery Electric Vehicle.

Durata nel tempo

La nuova Solterra è stata progettata e realizzata per dare al suo proprietario la possibilità di espandere i propri orizzonti, raggiungendo le mete che più gli interessano, apprezzando il comfort del suo abitacolo, insieme alle prestazioni della vettura. Tutto ciò percorrendo strade metropolitane, extraurbane, veloci autostrade, oppure tortuosi sentieri in campagna, in collina o in montagna.

Nella guida quotidiana, generalmente su asfalto, le proverbiali caratteristiche AWD delle vetture della casa delle Pleiadi, sono sempre presenti, ma magari poco percepibili. Tutto invece diventa improvvisamente più evidente quando si affrontano percorsi più tortuosi o terreni a bassa aderenza, magari in condizioni climatiche avverse.

SOLTERRA è un’auto che riveste un ruolo importante per Subaru, l’azienda mira a “portare felicità a tutti”, Affrontando le sfide del riscaldamento globale e del cambiamento climatico e continuando a regalare eccellenze con il sorriso.