Smart Mobility RENT – Scopri la Nuova smart #1 a 579 Euro al Mese

Smart lancia con entusiasmo la sua attesissima offerta di noleggio tutto incluso, smart Mobility RENT, dedicata alla nuova smart #1, il primo “smart utility vehicle” della casa automobilistica. La soluzione di mobilità, realizzata in collaborazione con ALD, offre una formula flessibile e conveniente, consentendo agli appassionati del marchio e a chi ancora non ha avuto il piacere di conoscere smart di vivere un’esperienza di guida unica, all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità.

Con un’anticipazione di soli 5.000 euro e 48 canoni da 579 euro al mese (IVA inclusa), gli interessati potranno salire a bordo della nuova smart #1 pro+ per 48 mesi e percorrere fino a 60mila km*. Un’opportunità imperdibile per essere parte dell’evoluzione di smart e sperimentare la libertà della guida elettrica senza preoccuparsi di costi nascosti.

La nuova smart #1 è stata progettata per entrare nel cuore degli smartisti di lunga data e per conquistare anche coloro che sono alla ricerca di un’esperienza di guida entusiasmante ed ecologica. Con un’autonomia fino a 440 km WLTP, la smart #1 si dimostra ideale per spostamenti urbani ed extraurbani, offrendo un viaggio senza stress grazie a una ricarica ultrarapida fino a 150 kW in DC e fast 22 kW in AC. La tecnologia è protagonista, con una chiave digitale e un ampio touchpad da 12,8 pollici di serie su tutte le versioni, garantendo un’esperienza di guida futuristica.

La smart mobility RENT è l’occasione perfetta per testare e toccare con mano la nuova smart #1. La rete di agenti smart, diffusa su tutto il territorio, è pronta a dare il benvenuto ai clienti per un test drive su strada, dove poter apprezzare le straordinarie potenzialità della vettura elettrica.

Il tour “Summer Recharge” vuole essere molto più di una semplice presentazione del veicolo. Smart ha deciso di coinvolgere il pubblico con esperienze immersive, dimostrazioni tecnologiche e attività interattive, creando così un legame speciale tra i partecipanti e il brand. Questo evento è un’opportunità unica per vivere la mobilità elettrica e sostenibile in prima persona, scoprendo da vicino i vantaggi e le prestazioni della nuova smart #1.

L’impegno di smart verso la sostenibilità è sempre stato uno dei suoi punti di forza, e con il lancio della smart #1 e dell’offerta smart Mobility RENT, l’azienda dimostra ancora una volta la sua determinazione nel plasmare il futuro della mobilità. L’attenzione verso la tecnologia e l’ambiente, unita all’innovazione e alla comodità per i clienti, rendono smart #1 e smart mobility RENT un binomio vincente.

Le prenotazioni per il test drive della smart #1 sono già aperte in tutti i punti vendita. Chiunque voglia fare parte di questa nuova era della mobilità sostenibile può prenotare il proprio slot per un’indimenticabile prova su strada.

Con la smart #1 e la smart mobility RENT, il futuro della mobilità elettrica è finalmente alla portata di tutti, offrendo un’esperienza di guida ecologica, dinamica e senza compromessi. Non perdete l’occasione di essere protagonisti della rivoluzione smart e scoprire una nuova concezione di mobilità per l’Italia e per il mondo intero.