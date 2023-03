Smart fortwo racingred: la regina delle city car in edizione limitata

Smart apre il 2023 con il lancio della fortwo racingred, una nuova limited edition realizzata in soli 250 esemplari, che parla direttamente al cuore degli appassionati della regina delle citycar. Sviluppata su base pulse, EQ fortwo racingred si distingue per l’esclusiva livrea in carmine red matt, una colorazione assolutamente inedita per smart.

Uno stile unico

Caratterizzato da una dotazione di equipaggiamenti ricercato che include il pacchetto Exclusive, il winter package, la consolle in carbon look e per 200 dei 250 esemplari disponibili, il caricatore di bordo da 22 kW.

Look ‘total red’

Un’esclusiva livrea in carmine red matt caratterizza la nuova smart EQ fortwo racingred. La prima limited edition del 2023, disponibile in 250 esemplari si presenta con un colore mai proposto prima sulla regina delle citycar, che porta avanti la lunga tradizione delle edizioni speciali firmate smart.

Smart EQ fortwo racingred è già negli Smart Center italiani a 30.195 euro per la versione con caricatore da 4,6 kW e 30.695 se si sceglie il modello con charger da 22 kW. In alternativa, è possibile usufruire di un’offerta di noleggio realizzata su misura per la racingred, con anticipo zero, a fronte della permuta di un veicolo elettrico/ibrido, e 36 canoni mensili da 355 euro al mese. Sono inclusi nel canone: installazione della Wallbox, assicurazione RCA, Incendio/Furto e KASKO, tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa, assistenza stradale ed Ecobonus.

Equipaggiamento Smart

Oltre all’inedita livrea, smart EQ fortwo racingred offre una dotazione di serie estremamente ricercata, con gli equipaggiamenti più richiesti dai clienti smart, con winter package e pacchetto Exclusive caratterizzato da rivestimenti in pelle nera, consolle in carbon look, bundle telecamera con sensori di parcheggio e cerchi in lega da 16’’.

I prezzi

