Si chiama “Roma”, la nuova Ferrari che sembra una Porsche 911

Si chiama Ferrari Roma ed è l’ultima nata dell’azienda del Cavallino. Presentata attraverso un evento esclusivo tenutosi proprio oggi a Roma, si tratta della nuova coupé 2+ a motore centrale/anteriore dell’azienda modenese, caratterizzato da un design che richiama i modelli anni ’50 e ’60, e a molti, anche le forme della Porsche 911.

Splendida fuori quanto dentro, visto che la nuova Ferrari Roma monterà un motore V8 turbo facente parte della famiglia vincitrice del primo “Engine of the Year” per 4 anni consecutivi.

La Roma avrà un 3855 da 620 cavalli sotto al cofano, per una velocità massima di 320 chilometri all’ora, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3.4 secondi.

Quanto costa la Ferrari Roma? Il prezzo non è stato ufficializzato ma si dovrebbe aggirare intorno ai 200mila euro.