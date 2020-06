La serie speciale della nuova compatta Volkswagen: i prezzi

editato in: da

Tutti i clienti che hanno aderito al pre-ordine della nuova Volkswagen ID.3 potranno ordinare la propria versione speciale 1ST edition presso una delle concessionarie del brand in Italia, scegliendo fra tre opzioni differenti.

La Casa infatti lancia sul mercato ID.3 1ST, ID.3 1ST Plus e ID.3 1ST Max, per ognuna VW ha scelto una configurazione specifica. Il marchio apre gli ordini e comunica anche i prezzi di listino per i clienti italiani, differenti per ognuna delle tre declinazioni: da 37.350 euro per la ID.3 1ST, da 43.650 euro per la ID.3 1ST Plus e da 47.950 euro per la ID.3 1ST Max.

Per tutti coloro che hanno aderito al pre-booking, Volkswagen ha pensato ad un regalo speciale, l’adesione al 1ST Mover Club. Questo permette ai clienti un’interazione diretta con la Casa Madre e gli esperti e offre loro uno sconto delle prime tre rate della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen ID.3 o dei primi tre canoni del Noleggio Volkswagen. Le consegne delle nuove Volkswagen speciali ID.3 1ST ai First Movers inizieranno a settembre.

Il COO e neo-designato CEO della marca Volkswagen Ralf Brandstätter ha dichiarato: “La nostra strategia per la diffusione dell’elettrificazione su larga scala sta davvero arrivando su strada con la ID.3. Quest’auto è la prova della nostra missione di fornire mobilità a zero emissioni locali adatta all’uso quotidiano e a costi sostenibili per molti clienti”. Volkswagen, entro il 2022, vorrebbe offrire un modello elettrico in tutti i segmenti principali di mercato.

Il Gruppo ha un grande obiettivo, diventare leader della mobilità elettrica nei prossimi anni. Per farlo sta investendo 33 miliardi di euro fino al 2024, di cui 11 miliardi per la sola marca Volkswagen, che prevede di arrivare a produrre 1,5 milioni di auto elettriche nel 2025. Thomas Ulbrich, Membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen e Responsabile della Mobilità Elettrica ha aggiunto: “A causa delle difficoltà dovute alla pandemia, gli ultimi mesi sono stati una grande sfida per tutta la squadra della ID.3, per questo il suo imminente arrivo sul mercato è ancora più importante. Mobilità a emissioni locali zero, standard di qualità elevati e un’esperienza di guida coinvolgente”.

Con la creazione della community 1ST Mover Club, si vuole creare uno scambio di esperienze tra gli ID.3 1ST Movers e stabilire un contatto diretto tra i clienti e la Marca. Volkswagen vuole raccogliere i feedback dalle esperienze quotidiane dei primi proprietari di ID.3 e usarli poi per gli eventuali sviluppi futuri.

Tornando all’auto, le prime immagini della compatta elettriche di Volkswagen erano state svelate lo scorso settembre. Oggi tutte le versioni della nuova ID.3 1ST edition hanno in comune la base tecnica, costituita dalla batteria da 58 kWh con un’autonomia di 420 km e dal motore elettrico da 150 kW di potenza e 310 Nm di coppia, in grado di scattare da 0 a 60 km/h in soli 3,4 secondi. La serie speciale è disponibile in tre versioni e i clienti potranno scegliere tra quattro colori esterni: Bianco Ghiaccio metallizzato, Grigio Manganese metallizzato, Turchese Makena metallizzato o Moonstone Grey pastello.