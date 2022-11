RS 6 Avant e RS e-tron GT: diverse nella linea e nelle tecnologie ma un unico piacere di guida

Diverse tecnologie, diverse linee, un unico piacere di guida. Il piacere di guida Audi: RS 6 Avant e RS e-tron GT. Un viaggio decisamente veloce in due diverse modalità: tradizionale ed elettrica. Prestazioni da sportive di razza, comfort high-end e propensione al viaggio per Audi RS 6 Avant e Audi RS e-tron GT, massima espressione del Granturismo Audi.

I pilastri del DNA Audi Sport coincidono con l’essenza stessa del Granturismo per portare il piacere di guida e le prestazioni al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità nell’utilizzo quotidiano. Un ambito dove alla raffinatezza tecnica e alle performance straordinarie si accompagna un equilibrio di riferimento: accelerazioni brucianti e rigore direzionale granitico convivono con un livello di comfort high-end, finiture esclusive, la marcata digitalizzazione delle funzioni di bordo e la spiccata propensione al viaggio.

Tecnologie differenti, piacere di guida Audi: V8 4.0 TFSI mild-hybrid da 600 CV per la Avant Audi Sport, powertrain full electric da 646 CV per la coupé a quattro porte.Audi RS 6 Avant: 305 km/h di velocità massima, trazione integrale quattro con torque vectoring meccanico e sound travolgente. Massima espressione dell’evoluzione sostenibile della sportività del Brand, Audi RS 6 Avant e Audi RS e-tron GT condividono l’erogazione esplosiva e accelerazioni brucianti – da 0 a 200 km/h in, rispettivamente, 12 e 10,9 secondi – pur affidandosi a powertrain radicalmente diversi tanto tecnicamente quanto caratterialmente. Audi RS e-tron GT: da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, trazione quattro elettrica – cinque volte più rapida di un sistema tradizionale – e sound digitale .

Audi RS 6 Avant e Audi RS e-tron GT possono così contare su erogazioni diverse: più esplosiva l’elettrica ai bassi regimi e con maggiore “schiena” e allungo la termica, complice la superiore velocità massima della Avant Audi Sport – 305 km/h optando per i pacchetti dynamic plus e dynamic race contro i 250 km/h autolimitati della GT full electric – ma in entrambi i casi fonti di generose scariche d’adrenalina.

Feeling, comfort e precisione di guida: sterzo integrale e sospensioni pneumatiche adattive

Audi RS 6 Avant e Audi RS e-tron GT sono delle Granturismo di razza: alle performance di una sportiva pura abbinano il comfort di una berlina high-end. Un obiettivo cui contribuiscono highlights tecnici quali lo sterzo integrale e le sospensioni pneumatiche adattive. Raffinatezza tecnica: per entrambe sterzo integrale, sospensioni pneumatiche adattive, freni carboceramici e proiettori a LED Audi Matrix con spot laser. L’attitudine al viaggio da parte di entrambe le sportive Audi trova massima espressione, oltre che nelle doti dinamiche, in un’eccellenza quale il lighting Audi. Nel 2013, la Casa dei quattro anelli ha rivoluzionato l’illuminotecnica con i proiettori a LED Audi Matrix. Una tecnologia dedicata per la prima volta a una vettura di grande serie – l’ammiraglia Audi A8 – e oggi disponibile per tutti i modelli del Brand a eccezione della sola gamma A1.

Identità e versatilità Audi

Caratterizzate da sistemi propulsivi profondamente differenti, testimonianza di come la neutralità tecnologica Audi si estenda al segmento high performance, Audi RS 6 Avant e Audi RS e-tron GT costituiscono la massima espressione del DNA Audi Sport. “Sorelle” tecnologicamente diverse contraddistinte da caratteri assolutamente peculiari, sono le mirabili interpreti del Granturismo Audi, sintesi di prestazioni, emozioni al volante, comfort e versatilità. A raccontare punti in comune e differenze Massimo Perini, istruttore e driver Audi, che ci ha portato come sempre al limite dell’emozione e dell’adrenalina sportiva.