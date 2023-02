Renaulution: la best seller Clio oggi è rivoluzionaria

In Renault si entra sempre più nel vivo della strategia Renaulution, la politica commerciale orientata alla creazione del valore, puntando ad una forte progressione delle vendite nei canali più redditizi ed una crescita vigorosa nel green market. Ne sa qualcosa la nuova generazione di Clio, la quinta, che rappresenta sempre più i passi avanti del marchio della losanga che ha voluto rendere accessibile l’innovazione per il modello con equipaggiamenti e prestazioni degni del segmento superiore.

La Casa francese, infatti, sta attuando una vera e propria democratizzazione della tecnologia, confermata anche dall’introduzione dell’innovativa motorizzazione E-Tech Full Hybrid, sintesi del know-how e dell’esperienza di Renault nei veicoli elettrici e in Formula 1. Ed è la Clio V che più delle quattro ruote francesi sta vivendo una vera e propria rivoluzione che, numeri delle vendite alla mano, è davvero apprezzata dal mercato.

Clio, la rivoluzione firmata Renault

Dal lancio del settembre 2020 al dicembre 2022, Clio ha registrato oltre 12.500 vendite per la sua full hybrid in Italia, conferma che il modello è apprezzato nel mercato. A piacere a tutti nella quinta generazione di Clio è di certo la nuova piattaforma modulare, chiamata CMF-B, progettata fin dall’inizio per essere elettrificata. Infatti, con un’architettura del gruppo motopropulsore della motorizzazione E-Tech Hybrid, Clio ha basi in comune con quella della monoposto Alpine di F1 e si avvale dell’esperienza elettrica del marchio utilizzando componenti progettati dall’Alleanza.

Grazie ai due motori elettrici – un “e-Motor” e uno starter ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) – e una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh (230V) con una trasmissione Multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione, la nuova generazione di Clio fa gola a tanti. Il motore benzina da 1,6 litri, nuovo di zecca, è stato poi appositamente rivisitato per l’occasione. Il motore elettrico principale invece assicura l’avviamento della vettura e la trazione alle ruote in modalità completamente elettrica fino all’80% del tempo in città.

La vera rivoluzione è quindi l’associazione dei motori elettrici e della trasmissione con innesto a denti che permette di ottimizzare e rendere fluido il cambio marce, la gestione dell’energia e migliorare il rendimento energetico (qui vi abbiamo parlato del grande ritorno di Kangoo).

L’assenza della frizione in questa trasmissione consente quindi di avviare il motore al 100% in modalità elettrica senza sollecitare il motore termico, in quanto è il motore elettrico principale che assicura sistematicamente l’avviamento di Clio E-Tech Hybrid, offrendo l’ulteriore vantaggio di una coppia immediatamente disponibile e per un avviamento particolarmente reattivo e con un consumo di 4,2 litri/100 km in ciclo misto WLTP.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Renault Clio, un look sportivo che rapisce lo sguardo

Le caratteristiche tecniche, che fanno spaziare il modello Clio da prezzi di listino che vanno dai 17.112,62 ai 21.047,05 euro della versione E-Tech Engineered, si accompagnano comunque a un design anch’esso rivoluzionato. Lo stile esterno di questa versione speciale infatti si distingue per i componenti accentuati dalla tinta Warm Titanium, come la lama F1 nella parte inferiore del paraurti anteriore, le modanature laterali e posteriori della scocca e i badge dei cerchi.

Un altro elemento distintivo è l’emblematica losanga della Casa posizionata all’anteriore e al posteriore che diventa nero lucido, così come le lettere che compongono il nome del modello. Per completare il look c’è poi un nuovo badge E-Tech hybrid ben visibile sul portellone posteriore del veicolo, elemento significativo che si ritrova su tutti i modelli elettrificati della gamma Renault (Casa che apre ai ritorni delle storiche con l’Espace).

Passando all’abitacolo si riscontra la volontà di creare un continuum, un senso di coerenza visiva e personalità del design con sellerie con cuciture Warm Titanium e linee decorative dorate sulla plancia e le bocchette dell’aria. Il volante, invece, è caratterizzato dall’emblematica E della firma E-Tech. Sui battitacco è integrato un design specifico che rimanda a quello dello sticker esterno.