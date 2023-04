Renault Clio si rinnova: svelato il design inedito

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Renault Clio è un vero e proprio modello di riferimento nel segmento delle city car; oggi inaugura un nuovo stile. A partire dal lancio avvenuto ormai più di 30 anni fa, nel 1990, il successo di Renault Clio non è mai mancato. Continua ancora oggi, con circa 16 milioni di unità vendute in tutto il mondo, risultati da record.

La mitica Clio che tutti conosciamo è senza dubbio l’auto più amata dai francesi, best seller internazionale, è stata eletta due volte Car of the Year in Europa, e continua a essere una delle city car più iconiche del mercato, un vero e proprio emblema sul mercato automobilistico, fin dalla nascita della primissima generazione e per le altre che si sono susseguite negli anni.

La nuova Clio

Oggi Renault presenta la nuova Clio, che si reinventa e diventa la prova vivente della “Nouvelle Vague” del marchio, che crea sempre importanti innovazioni.

Fabrice Cambolive, CEO Renault, ha dichiarato: “Il successo di Clio non è mai venuto meno. È l’auto francese più venduta della storia, con circa 16 milioni di unità vendute nel mondo”.

La nuova Clio compie oggi un ulteriore passo avanti, e si mostra con uno stile inedito, un frontale rinnovato e un aspetto ancora più caratteristico e incisivo. Sotto il cofano la Casa ha deciso di inserire il motore E-Tech full hybrid, che promette un piacere di guida alla portata di tutti. L’auto vanta infatti una potenza di 145 cavalli, ed emissioni di CO2 a partire da 93 grammi al chilometro. Una nuova tecnologia efficiente per garantire la transizione energetica dei clienti del marchio in molti Paesi.

Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault: “Clio ha saputo conquistarci, generazione dopo generazione, rispondendo alle nostre attese, seguendo le tendenze, pur restando sempre Clio. È importante non tradire i valori di quest’icona. Li abbiamo quindi mantenuti e li abbiamo trasformati per continuare a farli rientrare nei codici dei nostri tempi e per introdurre il nuovo Design Renault, incentrato sulle persone e sulla tecnologia. Nuova Clio è il connubio riuscito di forme generose e volumi scolpiti con linee molto tecniche, strutturate, precise ed efficaci”.

Una storia di successo

La Clio è un mito nella gamma Renault, l’auto francese più venduta di tutti i tempi. 16 milioni di vetture immatricolate dal 1990 ad oggi: sono davvero tante. Come la Casa stessa dichiara: “Se le mettessimo in fila, una dietro l’altra, questi 16 milioni di Clio potrebbero fare 1,6 volte il giro della Terra!”, un risultato eccezionale.

Quali sono stati gli elementi che più di tutti hanno contribuito al grandioso successo di Clio? Un’auto arrivata sul mercato per sostituire la Renault 5, che ha davvero rivoluzionato il segmento delle city car versatili, una varietà di versioni tale da permettere a ognuno di trovare la Clio fatta su misura per sé, con prezzi sempre accessibili: ecco la chiave del successo.

Il DNA di Clio è rimasto tale con l’avanzare delle generazioni, ma è migliorato man mano, insieme alle caratteristiche rispetto alle versioni precedenti, a tal punto che oltre 30 anni dopo la sua nascita, continua a essere una delle vetture più emblematiche del suo segmento, ovunque sia commercializzata.

Un modello che è stato indubbiamente in grado di guadagnarsi il lusso di essere eletta per ben due volte Auto dell’anno in Europa. Ancora oggi negli stabilimenti di Renault vengono prodotte più di 1.400 Clio ogni giorno. Il successo continua.