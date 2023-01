Renault Clio1.6 Hybrid E-Tech: vivace e si ricarica da sola. Prova su strada

Se cercate un’utilitaria ibrida, la Renault Clio 1.6 Hybrid E-Tech fa al caso vostro. La conosciutissima francesina, giunta alla quinta generazione, è vivace. Una scelta intelligente, visto che un millesei a benzina aspirato viene abbinato a ben due motori elettrici, per un totale di 140 cavalli combinati. Si ricarica da sé in decelerazione e in frenata: non devi usare una spina per fare il pieno di elettroni. Ma come distingui questa full hybrid dalle versioni a benzina o diesel? Grazie al logo E-Tech sul montante centrale e sul portellone.

Se il design esterno è più dinamico di prima, la vera… rivoluzione francese è dentro. La plancia ha linee più sfiziose, col display dotato di sistema multimediale Apple CarPlay e Android Auto che è davvero intuitivo e funzionale. Le finiture sono molto curate, e questo rappresenta un balzo in avanti rispetto alla precedente Clio.

Al di là della preziosa ricarica wireless per smartphone, è un mezzo che fa guidare in sicurezza. Di serie, per tutte, la frenata automatica d’emergenza col riconoscimento di pedoni e ciclisti, perfino di notte: utilissima. Specie in Italia, considerando l’abnorme numero di incidenti mortali che coinvolgono gli utenti vulnerabili. Nella dotazione, pure il mantenimento in corsia: anti distrazione e anti colpo di sonno. Secondo gli allestimenti, numerosi gli aiuti elettronici che si possono aggiungere. Anche così si spiegano le cinque stelle, ossia il massimo dei voti, nel crash test Euro NCAP, con 96 punti su 100 nella protezione adulti.

Fra dotazione e optional, si sale fino a una guida assistita di livello 2: include il monitoraggio degli angoli ciechi e i fendinebbia con funzione di cornering, che cioè migliorano la visibilità in curva.

Cinque persone, specie le 2 davanti, viaggiano comode in oltre 4 metri di lunghezza, 180 centimetri di larghezza e 144 di altezza. Il baule, attorno a 290 litri, è di forma regolare: risulta facile stipare sacchetti e valigie.

Della Renault Clio E-Tech colpisce lo scatto. Una vettura briosa, piacevole da guidare. Un full hybrid ricercato: il cambio automatico, davvero confortevole, ti fa rilassare anche nelle diaboliche code cittadine. Il modello della Casa della Losanga sguscia nel traffico quasi sempre in elettrico. In questo modo, ti muovi nel silenzio, non gravi sull’inquinamento acustico, ma soprattutto sul tuo portafogli. Vai a batteria e quasi ti dimentichi di che cosa voglia dire un costoso pieno di benzina: è poco assetata di carburante.

Non c’è da sorridere se, discettando della compatta transalpina, prendiamo spunto dalla Formula 1. Infatti Renault, forte dell’esperienza nelle gare del circus, ha trasferito la tecnologia delle monoposto nelle vetture di produzione, adattandola a dovere.

Due i motori elettrici. Uno muove le ruote anteriori, insieme al millesei a benzina: la trasmissione a quattro marce senza frizione migliora l’efficienza a livello di recupero dell’energia. Il tutto condito da una fluidità di funzionamento che ti accompagna durante lo spostamento: zero strappi quando si preme sull’acceleratore. La seconda piccola unità a corrente fa sia da motorino d’avviamento per il 4 cilindri sia da generatore. La batteria si ricarica grazie alla frenata rigenerativa: in automatico, non dovete far niente. Mentre l’indicatore nel cruscotto mostra il diagramma dell’energia. Originalità tecnica in coppia con praticità d’uso.

Fino a 75 chilometri orari, l’elettrico domina all’80% del tempo. Dopodiché, è ovvio che negli spostamenti fuori città le cose cambiano, entrando in gioco il propulsore termico, comunque dai bassi consumi. A ogni buon conto, la modalità di guida di questa piccola tuttofare, se più ecologica o più sportiva, la scegli tu premendo un pulsante. Si rivela azzeccata la segmento B con inedito schema a doppia propulsione. Indicativamente, siamo su una media fra 20 e 23 chilometri con un litro. Usandola solo nei centri urbani, veleggi beatamente a 27 chilometri il litro.

I prezzi? In base all’allestimento, partiamo da circa 21.600 euro per arrivare attorno a 26.400. Gustosa la campagna promozionale Renault per la Clio E-Tech. La compri con un finanziamento. Dentro la rata mensile, sono spalmati 3 anni di assicurazione Furto e incendio, un anno di polizza Infortuni del guidatore, ma anche l’estensione di garanzia sino a un totale di 3 anni, la manutenzione ordinaria di 3 anni o 50.000 chilometri.