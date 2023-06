Renault Clio: dimensioni e prezzo di listino

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Renault Clio è stata lanciata per la prima volta sul mercato ormai più di 30 anni fa, nel 1990, e da quel momento sono state realizzate dalla Casa ben cinque differenti generazioni, l’ultima di recente. La qualità e la tecnologia sono state ottimizzate con il passare degli anni.

L’ultima serie di Renault Clio diviene un nuovo punto di riferimento nel segmento B: apprezzata per il suo design e per la qualità degli interni, disponibile a listino anche nella variante full-hybrid denominata E-Tech.

Il restyling di Renault Clio

Renault, con l’occasione del restyling di Clio, ha aggiornato i dispositivi di sicurezza e di assistenza alla guida, portando il modello al livello 2 di guida autonoma. Oggi le auto sono dotate di cruise control adattivo e sistema di mantenimento della corsia, oltre alla frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti per i modelli più accessoriati, dotati inoltre di telecamere a 360 gradi e parcheggio automatizzato.

Le dimensioni

Con il lancio delle nuove generazioni, negli anni, le dimensioni di Renault Clio sono costantemente aumentate. Oggi l’auto supera i 4 metri di lunghezza, arrivando esattamente a 4.050 mm: compatta per gli spostamenti e i parcheggi in città e ideale anche per i viaggi fuoriporta. Il vano di carico vanta una capacità minima di 391 litri, l’auto è larga 1.730 mm, alta 1.440 mm e con un passo di 2.580 mm.

Il design degli esterni

L’estetica si è evoluta rispetto alla generazione precedente, e oggi Renault Clio è molto più votata alla sportività. Al frontale troviamo grandi gruppi ottici dal design aggressivo e affilato, caratterizzati dalla firma luminosa a forma di C tipica, al centro la Casa ha posizionato il logo, incastonato in una mascherina che percorre tutto l’anteriore dell’auto in orizzontale. Le nervature sulla carrozzeria creano un piacevole gioco di pieni e di vuoti sulle fiancate, in basso spicca la modanatura cromata dove è stata inserita la scritta CLIO.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

L’auto viene proposta a listino solo nella variante a cinque porte, come la generazione prima, con le maniglie dietro nascoste nel montante C. Il lunotto è piccolo e sopra troviamo lo spoiler, i gruppi ottici sono a Led.

Gli interni

Grandi evoluzioni nell’abitacolo per gli elementi tecnologici di Renault Clio. Oggi l’ambiente è curato, la Casa ha scelto materiali di alta qualità per i rivestimenti e la plancia. Lato tecnologia, a proposito, troviamo un nuovo quadro strumenti digitale dalla grafica personalizzabile e il nuovo sistema di infotainment inserito al centro della plancia, a sbalzo. Il funzionamento è intuitivo e semplice, simile a quello degli smartphone, lo schermo è da 9 pollici.

Le motorizzazioni

Oggi la Renault Clio viene offerta in differenti versioni, per accontentare le esigenze e i gusti di tutti:

Benzina 1.0 SCe a tre cilindri da 65 CV oppure 1.0 TCe turbo da 90 CV. Il motore benzina 1.0 TCe da 100 CV viene abbinato invece all’alimentazione a GPL ;

1.0 SCe a tre cilindri da 65 CV oppure 1.0 TCe turbo da 90 CV. Il motore benzina 1.0 TCe da 100 CV viene abbinato invece all’alimentazione a ; E-Tech, variante full-hybrid, che garantisce la potenza totale di 140 CV. Vanta un motore a benzina aspirato da 1.6 litri e due motori elettrici alimentati da una batteria da 1,2 kWh.

I consumi della nuova Renault Clio

Dalle dichiarazioni sui consumi della nuova Renault Clio emergono ottimi dati. Per iniziare, i motori benzina presentano numeri compresi tra i 5,2 e i 5,4 litri ogni 100 km percorsi. Per quanto riguarda invece le versioni a GPL, procedere a gas significa consumare circa tra i 5,7 e i 6,1 litri ogni 100 chilometri percorsi.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Ovviamente la versione dai minori consumi è quella di ultimissima generazione: la E-Tech abbatte le medie e arriva a un totale di 4,3 litri ogni 100 km calcolati su ciclo combinato WLTP.

Gli allestimenti a listino

La nuova Renault Clio viene presentata a listino per i clienti in differenti allestimenti, per il base non è disponibile la variante ibrida:

Equilibre è il primo, detto anche allestimento base, il cliente beneficia in questo caso di un buon equipaggiamento di serie con cruise control, fari Full Led, sistema rilevamento dei segnali stradali e Radio DAB;

è il primo, detto anche allestimento base, il cliente beneficia in questo caso di un buon equipaggiamento di serie con cruise control, fari Full Led, sistema rilevamento dei segnali stradali e Radio DAB; Techno , alle già citate dotazioni, la Casa ha aggiunto svariate tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida;

, alle già citate dotazioni, la Casa ha aggiunto svariate tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida; E-Tech Engineered è l’allestimento top di gamma, che offre al cliente tutto il meglio delle dotazioni della Casa.

Quali sono i punti di forza della nuova Renault Clio

Prima di tutto l’ampia gamma di motori, che garantisce una scelta per ogni esigenza, e soprattutto che include anche la versione ibrida E-Tech, che dimostra un altro interessante passo avanti nella transizione energetica e nel passaggio a una mobilità a zero o ridotte emissioni del piano Renaulution.

Altra cosa di fondamentale importanza per Renault Clio è la qualità: oggi, con l’ultima generazione, la Casa ha compiuto un importante passo avanti su questo fronte, offrendo materiali migliori rispetto al passato e rifiniture più curate.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Un ulteriore punto a favore per la nuova generazione di Renault Clio, come abbiamo detto, è la tecnologia: sono molti gli elementi digitali di ultima generazione presenti a bordo della nuova serie dell’auto.

I prezzi di listino

Che dire invece dei prezzi di listino della nuova Clio? Continua a essere, anche nel 2023, uno dei modelli più accessibili alla maggior parte degli automobilisti.

Partiamo dalle varianti a benzina che, nell’allestimento SCe 65 Equilibre hanno un prezzo di listino di 17.300 euro, la TCe 90 Equilibre costa 18.000 euro, la Renault Clio GPL TCe 100 GPL Equilibre ha un prezzo di 18.800 euro, mentre la variante Hybrid E-Tech 140 Equilibre costa 21.700 euro.

Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault: “Clio ha saputo conquistarci, generazione dopo generazione, rispondendo alle nostre attese, seguendo le tendenze, pur restando sempre Clio. È importante non tradire i valori di quest’icona. Li abbiamo quindi mantenuti e li abbiamo trasformati per continuare a farli rientrare nei codici dei nostri tempi e per introdurre il nuovo Design Renault, incentrato sulle persone e sulla tecnologia. Nuova Clio è il connubio riuscito di forme generose e volumi scolpiti con linee molto tecniche, strutturate, precise ed efficaci”.

La Clio è un mito nella gamma Renault, l’auto francese più venduta di tutti i tempi. 16 milioni di vetture immatricolate dal 1990 ad oggi: sono davvero tante. Come la Casa stessa dichiara: “Se le mettessimo in fila, una dietro l’altra, questi 16 milioni di Clio potrebbero fare 1,6 volte il giro della Terra!”, un risultato eccezionale.