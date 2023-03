La regina del mercato nei primi due mesi del 2023 è italiana

Il marchio Alfa Romeo è il migliore dei primi due mesi di quest’anno: il mercato italiano infatti premia il Biscione con un inizio 2023 strepitoso, che permette alla Casa di confermarsi il titolo di Brand Premium che cresce di più anno su anno.

Nei mesi di gennaio e febbraio, infatti, il brand simbolo di nobile sportività italiana dal 1910, registra più del doppio delle immatricolazioni (registrando una crescita pari al 150%) rispetto al 2022.

Il successo del SUV Alfa Romeo Tonale

L’ottimo avvio del 2023 è certamente dovuto anche al grandioso successo di Tonale, il primo C-SUV nella storia di Alfa Romeo, che conquista il primo posto tra i modelli dei marchi Premium in questo segmento, con una quota del 4,4%, piazzandosi anche nella Top Ten assoluta della categoria.

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 280 cavalli è una delle più apprezzate, si tratta della nuova versione top di gamma di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, che ridefinisce il paradigma di “Sportività Efficiente”.

Solo nelle giornate dell’11 e del 12 febbraio, in occasione del Porte Aperte dedicato, sono stati effettuati più di 1.000 test drive a bordo dell’Alfa Romeo più efficiente di sempre con: emissioni di CO2 fino a 29 g/km per accedere liberamente nei centri cittadini, fino a 82 chilometri di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana e fino a 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani.

Forte di queste ottime performance commerciali, Alfa Romeo è pronta ad accogliere tutti gli appassionati nei suoi showroom, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 marzo, per ammirare l’intera gamma e, soprattutto, conoscere da vicino le nuove Giulia e Stelvio, protagoniste di una campagna di comunicazione emozionante in partenza nei prossimi giorni.

Le nuove Giulia e Stelvio

Per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio cambia lo sguardo, risalta un inedito trattamento delle griglie anteriore, dove c’è il logo, e inferiori destinate alle due principali prese d’aria. I gruppi ottici anteriori rappresentano la principale novità del frontale: da oggi, infatti, su entrambi i modelli debutta la fanaleria 3+3, con nuovi fari Full-LED Matrix adattivi, che crea un forte family feeling con Tonale e, al tempo stesso, ricorda un rinomato stilema del marchio italiano, introdotto dalle iconiche Alfa Romeo SZ Zagato e il concept Alfa Romeo Proteo.

Alfa Romeo introduce inoltre due inedite tecnologie sofisticate: l’Adaptive Front Lighting System, che fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle condizioni di guida, e la Glare-Free High Beam Segmented Technology che, in scarse condizioni di luminosità, rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l’abbagliamento delle altre auto.

Le auto sono dotate del dispositivo Welcome and Goodbye, che si attiva quando il guidatore chiude o apre l’auto. Elementi che insieme garantiscono maggiore efficienza – in termini di durata e risparmio energetico – e maggiore sicurezza, grazie al minore affaticamento degli occhi e un migliore comfort di guida.

Con Tonale, Alfa Romeo ha introdotto una nuova logica di gamma, che rende ancora più semplice la configurazione da parte del cliente. Gli allestimenti disponibili sono in tutto quattro: Super è la versione d’ingresso all’esperienza unica Alfa Romeo, ancora più esclusiva con l’allestimento Sprint, che include numerosi optional dalla connotazione sportiva. Ai vertici della gamma troviamo l’allestimento Ti, che esalta le doti di eleganza e il carattere distintivo dei due modelli iconici, e il trim Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

Non dimentichiamo che queste denominazioni – Super, Sprint, Ti e Veloce – affondano le loro radici nella tradizione Alfa Romeo. Quattro differenti allestimenti distintivi ma tutti in grado di rispondere all’esigenza di un cliente alla ricerca di una vera e propria simbiosi con la propria auto. Le Nuove Giulia e Stelvio saranno disponibili nelle versioni diesel da 160 CV a trazione posteriore insieme alle potenti motorizzazioni benzina da 280 CV e diesel da 210 CV a trazione integrale.