Nuova Range Rover Velar: raffinata, esclusiva ed elegante

Approccio progettuale completamente nuovo per la nuova Range Rover Velar, definito dalla casa riduzionista: coniuga la connettività e la tecnologia e lo fa in modo innovativo e avanzato.

Scopriamo la nuova Range Rover Velar

Conosciamola insieme l’ultima arrivata in casa Jaguar Land Rover, partendo dal primo punto di forza il Design. Un termine su tutti: affascinante. Le proporzioni sono equilibrate e la presenza impattante e riduttiva. Il tutto per un approccio moderno e la tempo stesso di gran lusso.

Il secondo punto di forza è un’Integrazione senza soluzione di continuità. Touchscreen flottante di vetro curvo, più grande, crea armonia e si integra perfettamente con i nuovi e audaci interni, per un controllo più facile e riflessi ridotti. Rimanendo all’interno dell’abitacolo parliamo di un effetto più che di un punto…il silenzio: la cancellazione attiva del rumore dei sistemi audio Meridian rende la nuova Range Rover Velar il veicolo più silenzioso della sua categoria, in fatto di rumore stradale.

Terzo punto le Emissioni: la distanza media giornaliera percorsa da una nuova Range Rover Velar potrebbe essere coperta con zero emissioni allo scarico. Una Batteria potenziata agli ioni di litio da 19.2kWh offre il 21 per cento di incremento dell’autonomia; la certificazione WLTP registra un ‘autonomia in modalità elettrica che arriva fino a 64 km, ed emissioni di CO2 da 38g/km.

Quarto punto… i dettagli: i nuovi fari Pixel LED con Dynamic Bend Lighting sono abbinati a gruppi ottici posteriori LED super-red per migliorare la visibilità e ridurre l’abbagliamento. Il misto lana e il tessuto in poliuretano, ispirati alla sartoria su misura, combinano estetica moderna e maggiore tattilità, se si desidera una soluzione alternativa alla pelle. E poi lei: l’Aria pulita con il sistema Cabin Air Purification Plus che contribuisce a garantire aria interna più pulita grazie ai sistemi avanzati di filtrazione PM2.5 con gestione del CO2.

Il prezzo della Range Rover Velar

Insomma la nuova Range Rover Velar Autobiography amplifica il DNA Range Rover con la sua Eleganza raffinata e la cura del dettaglio. Disponibile per ordinazioni, con prezzi a partire da: 71.100 Euro.