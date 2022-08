Nuova Peugeot 308, evoluzione di un successo: prova su strada

Forte di una lunga storia di successi nel segmento delle berline compatte oltre 7.000.000 ( MILIONI) di veicoli venduti nelle varie generazioni e con al suo attivo 42 premi internazionali (tra cui il prestigioso Car Of The Year nel 2014), il brand del leone è orgoglioso di presentare Nuova Peugeot 308.

Il design seducente di Nuova Peugeot 308 decisamente alto di gamma, porta al debutto il nuovo logo della Casa. L’ottimizzazione generale dell’architettura del corpo carrozzeria valorizza l’abitabilità interna e conferma il dinamismo e la personalità dell’auto.

Tecnologica: offre aiuti alla guida di ultima generazione; il nuovo Peugeot i-Cockpit si evolve e integra l’i-Connect Advanced, un sistema di infotainment intuitivo, connesso e decisamente moderno.

Efficiente e prestazionale sin nei minimi dettagli aerodinamici, resta fedele al concetto di “Power of Choice”, è disponibile con motorizzazioni Plug-in hybrid e termiche, benzina o Diesel.

Questi i punti di forza…ma ora conosciamola meglio insieme

Lo sviluppo di Nuova Peugeot 308 ha abbracciato anche l’offerta propulsiva, in nome di un elevato rendimento che l’ibrido plug-in dimostra emblematicamente. Grazie ai due motori di cui è dotata l’auto (con due soglie di potenza disponibili, 180 CV oppure 225 CV complessivi), l’auto è in grado di determinare la soluzione ottimale per ogni singola condizione di utilizzo, privilegiando una o entrambe le motorizzazioni, a seconda. Motorizzazioni rappresentate da un propulsore benzina PureTech e da uno elettrico che, grazie alla batteria da 12.4 kWh, permette anche di viaggiare in puro elettrico fino a 60 km. Una tecnologia che si combina con il caratteristico piacere di guida delle auto del Leone ma che punta molto sul perfetto sfruttamento delle fonti energetiche disponibili.

Ma sono numerose le soluzioni implementate per rendere ancora più consistente un’efficienza energetica che innalza il rendimento. Ne sono un esempio le luci a LED di serie su tutte le versioni di Nuova Peugeot 308: consumano nettamente meno energia rispetto alle lampade alogene offrendo al contempo un fascio di luce più potente e quindi una sicurezza di guida superiore. Sugli allestimenti GT e GT PACK è poi di serie la tecnologia Peugeot Matrix LED, per illuminare ancor meglio solo dove veramente serve. Alla stessa maniera, anche l’illuminazione interna dell’auto può beneficiare della tecnologia LED, per ridurre anche lì gli assorbimenti.

E’ il primo veicolo della gamma a sfoggiare lo stemma della testa del Leone, presentato nel febbraio 2021, in una calandra interamente dedicata ad esso. La presenza di questo emblema di nuova generazione è enfatizzata dal disegno e dal motivo della griglia del radiatore, caratterizzata da una miriade di elementi cromati che convergono verso il suo centro. L’insieme calandra-logo definisce un nuovo volto della vettura, affermando la personalità e il carattere della 308 e, in generale, esprime la strategia di evoluzione della gamma PEUGEOT. Il radar, protetto dal nuovo emblema PEUGEOT, dà accesso ai sistemi di aiuto alla guida di ultima generazione:

La rivoluzionaria

La tecnologica evolutiva incarnata dalla Nuova Peugeot 308 si manifesta anche nelle funzioni di assistenza attiva alla guida di ultima generazione. La guida semi-autonoma è molto più vicina con il pacchetto Drive Assist 2.0 che introduce il Lane Change Assit che suggerisce ed assiste il guidatore nel sorpasso dell’auto che lo precede, l’Adaptive Cruise Control che adatta la velocità dell’auto in funzione dei limiti di velocità presente sul tratto di strada che si sta per percorrere o il sistema che adatta la velocità dell’auto in funzione del raggio di curvatura della strada.

Inoltre, Nuova Peugeot 308 rafforza il suo patrimonio tecnologico e la sicurezza di tutti i suoi occupanti con il Rear Traffic Detection Pack che contiene anche il Rear Cross Traffic Alert, un sistema che allerta della presenza di traffico posteriore avvisando di possibili pericoli all’inserimento della retromarcia. A questo si aggiunge anche il Visiopark 360° che fornisce una visuale ottimale di ciò che accade attorno all’auto grazie a 4 telecamere (anteriore, posteriore e laterali) ma anche la chiamata di emergenza “E-call+” che fornisce alla centrale operativa anche informazioni sul numero di passeggeri a bordo e la posizione e direzione del veicolo sulla strada. Ulteriore chicca tecnologica, il sistema AQS (Air Quality System) con configurazione “Clean Cabin” disponibile dall’allestimento GT che gestisce al meglio la qualità dell’aria presente nell’abitacolo.

Efficienza peraltro dimostrata concretamente anche dalle altre alternative motoristiche, rappresentate dal benzina 1.2 da 110 CV o 130 CV e dal parsimonioso Diesel 1.5 da 130 CV. Motori peraltro abbinabili anche ad una moderna ed efficiente trasmissione automatica ad 8 rapporti.

Anche i motori riflettono un cambiamento epocale con il debutto di due alimentazioni ibride plug-in che rappresentano le versioni più performanti di questa generazione. La Nuova Peugeot 308 HYBRID 180 e-EAT8 combina un motore a benzina PureTech da 150 CV con un motore elettrico da 110 CV per emissioni di CO2 (WLTP) di appena 25 g/km e offre fino a 60 km di autonomia 100% elettrica. Il top di gamma è rappresentato dalla versione HYBRID 225 e-EAT8 che abbina allo stesso motore elettrico della versione HYBRID 180 una versione più potente dell’unità a benzina (con 180 CV invece di 150) offrendo così ancor più prestazioni (235 km/h di velocità massima e 0-100 in 7,5 secondi) arrivando comunque a contenere le emissioni di CO2 ad appena 26 g/km e permettendo una autonomia 0 emissioni che arriva a 59 km.

Con il listino che parte da 24.350 euro per la versione hatchback 5 porte e da 25.350 euro per la SW, Nuova Peugeot 308 continua la tradizione della serie 3 della Casa, da sempre innovatrice in termini di stile, tecnologia ed efficienza.

Con Nuova Peugeot 308 nasce una nuova era per le hatchback di segmento C.