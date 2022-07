In promozione a luglio il SUV ibrido compatto di Fiat

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Una delle auto più amate dai clienti della gamma Fiat è senza dubbio la 500X Hybrid, i dati di vendita infatti lo confermano. Come la sorellina 500, che addirittura nella variante elettrica è la più venduta nel nostro Paese, anche la versione crossover compatto non si lascia intimorire dai concorrenti sul mercato.

Per il mese di luglio la Casa torinese ha deciso di attivare delle promozioni imperdibili, per rendere ancora più accessibile l’auto che così tanto piace. Fiat 500X Hybrid ha diritto a una valutazione minima di 3.000 euro, a cui aggiungere altri 1.900 euro per chi opta per il finanziamento e soprattutto in caso di permuta o rottamazione di un altro mezzo di proprietà dello stesso cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

Fiat 500X Hybrid: la versione CLUB scontata

La promozione è attiva per la variante CLUB che fa parte della gamma 500X Hybrid, e che monta motore 1.5 da 130 cavalli, con un prezzo di listino standard pari a 29.400 euro. Per tutto il mese di luglio 2022 l’auto viene offerta al pubblico a 26.400 euro oppure 24.500 euro (con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank).

Fiat 500X Hybrid completa l’elettrificazione della gamma

Il percorso di elettrificazione da parte della Cassa torinese è iniziato con la 500 Hybrid e con la Panda Hybrid, due delle auto più vendute in Italia. È proseguito poi con la Nuova 500 (oggi l’elettrica più venduta nel Bel Paese) e con l’Ulysse a zero emissioni. Continua oggi (da febbraio 2022) con il lancio delle nuove 500X e Tipo con la motorizzazione Hybrid 48 Volt. Fiat mantiene così la promessa di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello e compie un altro passo avanti lungo il cammino della transizione energetica e della mobilità sostenibile.

Olivier Francois, CEO FIAT e CMO Stellantis, ha spiegato quanto segue: “Il percorso di elettrificazione del brand Fiat continua. Con il lancio delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid, equipaggiate con la nuova tecnologia Hybrid 48 volt, la gamma è totalmente elettrificata. Oggi possiamo offrire a tutti i nostri clienti una soluzione di mobilità sostenibile, qualunque sia la loro necessità di mobilità, con una tecnologia semplice e ad un costo accessibile, e di questo sono estremamente orgoglioso perché è coerente con la nostra visione: “It’s only green when it’s green for all”. Ma non è finita. Il nostro viaggio verso la mobilità sostenibile per tutti prosegue, l’obiettivo – come ho già annunciato – è di lanciare già dal prossimo anno un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con una motorizzazione elettrica e di avere una gamma completamente elettrica dal 2027”.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Coerentemente con il suo DNA, il marchio italiano ha contribuito in maniera molto significativa alla diffusione e alla conoscenza della tecnologia dell’ibrido, e ha offerto una soluzione tecnologica semplice, in modo da non creare delle barriere nell’utilizzo: una vettura che deve essere guidata proprio come le solite auto che sono dotate di motore tradizionale. È così che Fiat ha diffuso la consapevolezza dei vantaggi e ha messo questa tecnologia “nelle mani delle persone”, nel vero senso della parola, iniziando proprio dalle sue icone best seller in Europa tra le city car.

Il percorso infatti è iniziato con 500 Hybrid e Panda Hybrid, vendute in oltre 200.000 unità ibride nel 2021, modelli che hanno trasformato la Casa torinese in uno dei principali attori del mercato. Fiat è famosa anche per offrire, sin dal suo esordio sul mercato automobilistico, soluzioni tecnologiche innovative, semplici e accessibili, mettendo sempre al centro i bisogni dell’uomo e il beneficio che questa tecnologia può realmente offrire. Con la nuova 500X Hybrid ha utilizzato lo stesso identico approccio, proponendo una soluzione tecnologica user friendly, ma allo stesso tempo estremamente innovativa e smart.

La nuova Fiat 500X Hybrid rappresenta infatti un ulteriore e importante tassello nel percorso del marchio, che risponde alla domanda crescente di questa tecnologia nel segmento di riferimento e in quelli superiori.

Il motore HYBRID 48 Volt, la novità

Il nuovo motore che è stato scelto per la 500X Hybrid non è solo sostenibile per l’ambiente e accessibile per i bassi costi di gestione. Possiamo definirlo come lo stato dell’arte di una tecnologia che vuole essere prima di tutto semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del “Tech it easy”, di un progresso che non ha bisogno di libretti d’istruzione complessi e difficili per essere utilizzato in tutte le sue potenzialità. “We plug, You Play”, è questo il claim lanciato dal brand durante il software day di Stellantis, una frase che trova la sua applicazione pratica proprio in questo propulsore. Un motore ibrido innovativo, che si mette al servizio della vita quotidiana dei clienti, per soddisfare le loro esigenze di mobilità senza inutili complessità. Il segreto delle prestazioni di 500X Hybrid sta nella sinergia tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV di potenze e una coppia di 240Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW.

Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly è supportato dal motore elettrico BSG che consente un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, dando la possibilità al conducente anche di viaggiare a motore termico spento.

Com’è fatta la nuova Fiat 500X Hybrid

Il crossover italiano per eccellenza è 500X Hybrid, l’auto ideale per i giovani che sono alla ricerca di un modello dallo stile unico, che si muovono ogni giorno nel contesto urbano ma che amano anche viaggiare fuori città senza compromessi, attenti alla tecnologia ma soprattutto alla sostenibilità e ai consumi. È la vettura che rappresenta il completamento ideale della gamma di un modello che, lanciato nel 2014, ha di recente superato quota 750.000 immatricolazioni.

Da sempre sul podio in Italia di questo segmento così competitivo, la nuova Fiat 500X non teme i suoi rivali sul mercato e vanta una percentuale di conquista che supera il 60% sui concorrenti. Unico Utility Vehicle con soft top, unico modello con rilevanza sociale nel suo segmento grazie alla collaborazione con (RED), con la versione Hybrid ora 500X introduce il nuovo cambio automatico a doppia frizione 7 marce.

Anche il look esterno è stato rinnovato da parte della Casa con il lancio del Model Year 2022: al frontale vediamo l’inserimento del nuovo logo “500” mentre al posteriore è stato aggiunto il vigoroso lettering “FIAT”, sinonimo di appartenenza e personalità.

Fiat 500X Hybrid: varianti e prezzi

Disponibile negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport e con i due body Hatchback e Dolcevita con soft top, la gamma 500X include i motori 1.0 GSE T3 120CV FWD, 1.3 MULTIJET 95 CV e 1.6 MULTIJET II 130CV che, insieme alla neonata versione Hybrid, costituiscono un’offerta in grado di soddisfare tutti i bisogni di mobilità della clientela. I prezzi di listino partono da 22.850 euro.