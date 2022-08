Prime partenze: regole e consigli per viaggi sicuri

Italiani in viaggio per varie destinazioni, in previsione un inizio mese di agosto caldo in tutti i sensi. Milioni di italiani, ora che le scuole sono chiuse, possono partire per le vacanze estive con i figli. Per questo si prevede traffico sulle strade, ma anche in stazioni, porti e aeroporti. La polizia stradale aumenta i controlli per garantire più sicurezza agli utenti e rendere il viaggio più piacevole.

Poche regole sicure per chi viaggia in auto

Un sito, quello della Polizia stradale, che ricorda a chi viaggia in macchina di rispettare tutte quelle regole che aumentano la sicurezza alla guida: uso delle cinture, uso corretto dei seggiolini per i bambini, eventuale uso del telefonino con l’auricolare e così via. Indicandovi, sempre sul sito, le postazioni di autovelox, mobili e fissi, dei telelaser e dei tutor per invitare a rispettare i limiti di velocità. Ricordiamo che la Polizia stradale vigila sulle strade per la sicurezza di tutti automobilisti.

Prima di mettervi in viaggio potete consultare le guide create con normative, consigli per le partenze in auto ma anche le verifiche tecniche da fare al veicolo, i documenti necessari e tanto altro.

Conoscere in anticipo i percorsi alternativi in presenza di cantieri aperti permette di migliorare i tempi del viaggio senza incorrere in troppi inconvenienti. Ultimo ma non meno importante consultare la sezione riservata al Centro coordinamento nazionale per la viabilità che aggiorna le informazioni in modo frequente.