Prezzo in promozione per la Fiat Panda a ottobre

Ottobre è un mese d’oro per chi intende acquistare una Panda: fino al 31 ottobre, si legge sul sito della Casa del gruppo Stellantis, la versione Hybrid 1.0 è in offerta speciale. L’interessante promozione, che permette di risparmiare fino a 3mila euro sull’acquisto dell’auto italiana più amata di sempre, è destinata a coloro che decideranno di rottamare la propria vecchia vettura per acquistare una Fiat Panda Hybrid con motore 1.0 da 70 CV. L’offerta prevede, tra le altre cose, la possibilità di usufruire del Contributo Prezzo FCA Bank, che consente di ottenere un risparmio ancora maggiore sull’acquisto della vettura.

Panda, l’intramontabile

Fiat Panda è leggenda: da sempre in testa alle classifiche di vendita, la superutilitaria nata nel 1980 dalla penna di Giorgetto Giugiaro ha oggi cambiato forma, grazie al design elaborato nel 2012 dal Centro Stile Fiat di Roberto Giolito.

Piccola, versatile ed intramontabile, dopo otto milioni di esemplari prodotti la Panda è ancora oggi al centro delle sperimentazioni più audaci in campo di restomod e domina senza tentennamenti le classifiche delle vendite in Italia – e anche, quasi inevitabilmente, quelle delle auto più rubate.

Nella sua versione ibrida, presentata nel gennaio del 2020, la Panda è stata l’auto più venduta in Italia anche nel mese di settembre 2022, ed è già pronta una nuova versione della superutilitaria Fiat: Stellantis ha infatti da poco fatto sapere che nel 2023 uscirà una nuova Panda, che con ogni probabilità sarà 100% elettrica. Sarà una Panda profondamente rinnovata dal punto di vista estetico: le prime indiscrezioni lasciano intendere che avrà una lunghezza di quasi 4 metri, passando così al segmento B – in una sorta di promozione da citycar a utilitaria che celebra quarant’anni di storia italiana.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat

Panda Hybrid 1.0 a un prezzo speciale

Fiat Panda Hybrid 1.0 70 CV è in offerta: come si legge sul sito della Casa nata a Palazzo Bricherasio, per tutto il mese di ottobre è possibile acquistare una nuova Fiat Panda “da 129€ al mese e, sulla pronta consegna, prima rata dopo 6 mesi con finanziamento e rottamazione o permuta”.

Per chi intende permutare o rottamare un veicolo di proprietà, o appartenente a uno dei familiari (conviventi da almeno 12 mesi, come specificato nell’offerta), il prezzo di Fiat Panda Hybrid passa da 15.400 euro, il prezzo di listino IPT e contributo PFU esclusi, a 14.00 euro. Un risparmio importante a cui si aggiunge, per un numero limitato di veicoli in pronta consegna, la possibilità di iniziare a pagare le prime rate comodamente dopo 6 mesi dall’acquisto.

Ma si può risparmiare fino a 3mila euro sull’acquisto della nuova Panda: se si sceglie di acquistare la vettura con un finanziamento Contributo Prezzo FCA Bank, infatti, il prezzo finale della Fiat Panda Hybrid 1.0 70 CV diventa di soli 12.500 euro. In attesa di conoscere la nuova veste della leggendaria Panda, che arriverà sul mercato completamente rinnovata nel 2023, si può prenotare un test drive di Panda Hybrid, anche in versione Cross 4×4, e configurare la propria nuova Panda ibrida online, sul sito della Casa, secondo la nuova customer experience di Fiat – che prevede di poter scegliere le caratteristiche del proprio veicolo in tre semplici passaggi, online oppure in concessionaria.