La Porsche Taycan nel Guinness dei primati col record di derapata

Porsche Taycan entra nel Guinness World Records per la derapata più lunga con un veicolo elettrico, la scena è stata ripresa presso il Porsche Experience Center (PEC) Hockenheimring. L’istruttore Porsche Dennis Retera ha completato 210 giri dell’anello di derapata lungo 200 metri senza mai puntare le ruote anteriori verso la curva e in 55 minuti ha percorso complessivamente 42,171 chilometri.

È così che Retera si è assicurato il record mondiale per la più lunga derapata continua per un’auto elettrica. La velocità media era di 46 km/h. Il record è stato raggiunto con la versione a trazione posteriore della Taycan (auto dalle infinite personalizzazioni) già in vendita in Cina.

Dennis Retera afferma: “Quando i dispositivi di stabilità di marcia sono disattivati, con la Porsche Taycan elettrica (presentata lo scorso anno al Salone di Francoforte) è estremamente facile realizzare un powerslide, soprattutto con questa variante di modello, che viene guidata esclusivamente tramite le ruote posteriori. È sempre disponibile una potenza sufficiente. Il baricentro basso e il passo lungo garantiscono stabilità. Il design preciso del telaio e dello sterzo consente un controllo perfetto in ogni momento, anche quando ci si sposta lateralmente”.

Oggi Retera è l’istruttore capo presso il Porsche Experience Center Hockenheimring, ma in precedenza ha gareggiato in kart, monoposto e gare di durata. “Tuttavia, è stato anche molto stancante per me mantenere alta la concentrazione per 210 giri, soprattutto perché l’asfalto del circuito drift non fornisce lo stesso grip ovunque. Mi sono concentrato sul controllo della derapata con lo sterzo, più efficiente rispetto all’utilizzo del pedale dell’acceleratore, riduce il rischio di slittamento”.

Il tentativo è avvenuto sotto la supervisione del giudice ufficiale del Guinness World Records Joanne Brent nell’area delle dinamiche di guida irrigate della PEC. Brent supervisiona tentativi di record di tutti i tipi per il Guinness World Records da oltre cinque anni: “Abbiamo avuto alcuni record di derapate, ma con un’auto sportiva elettrica è qualcosa di molto speciale anche per noi. Qui Porsche ha svolto un vero lavoro pionieristico”. L’esperto della Guinness ha documentato meticolosamente il record con tutta una serie di ausili tecnici e altri esperti indipendenti.

Tra questi c’era Denise Ritzmann che, prima del tentativo di record, ha confermato le condizioni standard e idonee alla circolazione della Taycan. Sa tutto di drifting: è stata campionessa europea di drifting nel 2018 e nel 2019 ed è stata lei a garantire che la Taycan rimanesse in una derapata permanente durante il tentativo di record: “Puoi vedere a colpo d’occhio se le ruote anteriori puntano in una direzione diversa alla curva. Finché è così, l’auto si tiene in derapata”. La Porsche Taycan è già detentrice di record e di premi in molte altre discipline.