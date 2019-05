Porsche Cayenne S Coupe: ecco la versione sportiva del Suv

editato in: da

Porsche si accinge a lanciare un’altra potente versione della Cayenne Coupe.

Con la nuova Cayenne S Coupe Porsche va dunque ad arricchire la gamma di modelli: la Cayenne Coupe da 250 kW (340 CV) e la Cayenne Turbo Coupe da 404 kW (550 CV) saranno infatti disponibili presso le concessionarie già a partire dalla fine di maggio.

Il cuore pulsante della nuova Cayenne S Coupe è un’unità V6 da 2.9 litri a doppia sovralimentazione che sviluppa una potenza di 324 kW (440 CV). La coppia massima erogata pari a 550 Nm garantisce una notevole accelerazione.

Il pacchetto Sport Chrono incluso nella dotazione di serie consente al suv coupe di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi, che diventano 4,9 con i tre pacchetti sportivi ultraleggeri disponibili su richiesta. La velocità massima raggiunta da questo modello è di 263 km/h.

I prezzi di vendita della Cayenne S Coupe partono da 103.040 euro.

Oltre al pacchetto Sport Chrono, gli equipaggiamenti di serie includono il servosterzo Power Steering Plus dotato di parametrizzazione in base alla velocità, i cerchi in lega da 20″, il dispositivo Park Assist anteriore e posteriore con retrocamera e il sistema Porsche di regolazione elettronica degli ammortizzatori (PASM).