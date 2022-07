Polestar, il marchio di lusso completamente elettrico arriva in Italia

Arriva in Italia il brand di lusso completamente elettrico: Polestar. Figlio d’arte e con un’idea chiara in mente: cambiare il concetto di mobilità nel mondo, mantenendo al centro il CUORE e la PASSIONE pre le automobili. Polestar Automotive Holding UK PLC è un produttore svedese di veicoli elettrici premium. Fondata da Volvo Car AB e Zhejiang Geely Holding Group Co. nel 2017, gode di specifiche sinergie tecnologiche e ingegneristiche con Volvo Cars e beneficia di conseguenza di significative economie di scala.

Ha sede a Göteborg, in Svezia, e i suoi veicoli sono attualmente disponibili e in circolazione nei mercati di Europa, Nord America, Cina e Asia Pacifico. Entro il 2023, l’azienda prevede che le sue auto saranno disponibili in un totale di 30 mercati. Le auto Polestar sono attualmente prodotte in due stabilimenti in Cina, con un’ulteriore produzione futura prevista negli Stati Uniti. Sono due le auto elettriche ad alte prestazioni prodotte al momento. La Polestar 1 è stata costruita tra il 2019 e il 2021 come GT ibrida a basse prestazioni elettriche con carrozzeria in fibra di carbonio, 609 CV, 1.000 Nm e un’autonomia solo elettrica di 124 km (WLTP) – la più lunga di qualsiasi auto ibrida al mondo in quel momento.La fastback elettrica ad alte prestazioni Polestar 2 è la prima vettura completamente elettrica dell’azienda in grandi volumi. La gamma di modelli Polestar 2 comprende tre varianti con una combinazione di batterie a lunga e standard autonomia fino a 78 kWh e propulsori a doppio e singolo motore con una potenza di 300 kW / 408 CV e 660 Nm.

Una nuova elettrica all’anno

A partire dal 2022, Polestar prevede di lanciare un nuovo veicolo elettrico all’anno, a partire da Polestar 3, il primo SUV elettrico ad alte prestazioni dell’azienda, il cui debutto è previsto per ottobre 2022. Nel 2023 dovrebbe seguire Polestar 4, un SUV coupé elettrico dalle prestazioni più ridotte. Nel 2024 è previsto il lancio della Polestar 5, una GT elettrica a 4 porte ad alte prestazioni, evoluzione di serie della Polestar Precept, la concept car manifesto di Polestar presentata nel 2020 che illustra la visione futura del marchio in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Poiché l’azienda cerca di ridurre il proprio impatto sul clima con ogni nuovo modello, Polestar mira a produrre un’auto veramente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2030.

All’inizio di marzo 2022, Polestar ha presentato la sua seconda concept car, una roadster elettrica ad alte prestazioni che si basa sulle ambizioni di design, tecnologia e sostenibilità delineate da Precept e illustra la visione del marchio per le future auto sportive. La cabriolet con tetto rigido presenta un’evoluzione dell’esclusivo linguaggio di design mostrato per la prima volta da Precept ed enfatizza un’esperienza di guida dinamica. Il concept sviluppa ulteriormente l’attenzione alla sostenibilità e alla tecnologia, puntando a una maggiore circolarità.

Parola di Lutz

Abbiamo fatto due chiacchiere con Alexander Lutz, Amministratore Delegato di Polestar Italia, dopo aver lanciato con successo il marchio elettrico ad alte prestazioni in Germania nel 2019, ed essere nel consiglio direttivo della VDIK, l’associazione internazionale tedesca dei costruttori di autoveicoli, oggi è pronto a dirigere lo sbarco elettrico del brand in Italia. Si parte dalle metropoli, una boutique al centro di Milano e Roma per iniziare a far conoscere una nuova era: quella elettrificata alla Polestar.

