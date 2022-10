Dalla tradizione dell’innovazione svedese nasce un Suv completamente elettrico: Polestar 3

Polestar 3 è un SUV elettrico ad alte prestazioni, con uno stile minimalista e la purezza scandinava, pensato per l’era alla spina. Sono messi in gioco tutti i sensi per questo nuovo modello, dallo sguardo con un bell’esercizio di stile, al gusto nella scelta dei dettagli, al tatto con i materiali sostenibili, alle sensazioni uniche che solo un vero piacere di guida può dare.

Dall’esterno all’interno

L’assetto è potente e largo, è stato fatto un lavoro di ottimizzazione aerodinamica in tutta la linea esterna per evidenziare il potente cuore a batteria della vettura.

Il SUV completamente elettrico produce fino a 380 kW e 910 Nm e inaugura un sistema di propulsione a doppio motore con polarizzazione posteriore. Sono inoltre inclusi il sistema One Pedal Drive regolabile e la vettorizzazione della coppia elettrica tramite un sistema a doppia frizione (Torque Vectoring Dual Clutch) sull’asse posteriore: un’evoluzione della soluzione introdotta con la Polestar 1.

A.I. applicata

La Polestar 3 è la prima vettura Polestar dotata di core computing centralizzato NVIDIA DRIVE, che usa il software di Volvo Cars. La piattaforma automobilistica ad alte prestazioni di NVIDIA mette a disposizione l’intelligenza artificiale per elaborare i dati provenienti dai numerosi sensori e telecamere dell’auto e azionare funzionalità avanzate di sicurezza e assistenza alla guida così come un sistema di monitoraggio del conducente.

Emozioni a bordo

Il sistema di infotainment è gestito da una Snapdragon Cockpit Platform di nuova generazione, elaborata da Qualcomm Technologies, Inc. Come elemento centrale delle soluzioni Snapdragon Digital Chassis – una serie completa di piattaforme automobilistiche aperte e scalabili collegate in cloud – la Snapdragon Cockpit Platform sarà utilizzata per fornire esperienze immersive a bordo del veicolo, grazie alle sue avanzate potenzialità in termini di visualizzazione ad alta definizione, audio surround di elevata qualità e connettività perfettamente integrata in tutto il veicolo.

Futuro in vista

Dal 2022, Polestar prevede di lanciare un nuovo veicolo elettrico all’anno, iniziando dalla Polestar 3, il primo SUV elettrico ad alte prestazioni del brand, lanciato nell’ottobre 2022. Nel 2023 dovrebbe seguire la Polestar 4, un SUV coupé elettrico ad alte prestazioni più compatto. Nel 2024 sarà la volta della Polestar 5, una GT a 4 porte elettrica ad alte prestazioni pensata come evoluzione della Polestar Precept, la concept car creata nel 2020 da Polestar come manifesto del marchio, che incarna la sua visione futura in termini di design, tecnologia e sostenibilità.

Polestar, che punta a ridurre il proprio impatto climatico con ogni nuovo modello, si è prefissata di realizzare entro il 2030 un’auto a vero impatto climatico zero.

Tradizione e innovazione

Polestar 3 è l’evoluzione tecnologica di un mondo che cambia velocemente e richiede oltre all’elettrificazione, prestazioni, autonomia sempre più elevata, sostenibilità nelle ricerche di materiali, eleganza e originalità nelle linee e nel design. Ma anche avanzate tecnologie di sicurezza attiva e passiva, che grazie a Volvo Cars al suo fianco, può garantire in termini di nuove dimensione di sicurezza. Polestar 3 ha un’ampia autonomia di guida, fino a 610 km WLTP e entrerà nel mercato italiano con un prezzo di 94.900 euro.