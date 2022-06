Peugeot, un nuovo modello senza precedenti

La nuova Peugeot 408 è diversa da tutte le altre. Inaspettata da ogni angolo la si guardi, è la prima di una nuova specie: dopo le novità presentate con i lanci di Peugeot 208 e 308 – dal nuovo logo della Casa del Leone all’ultima declinazione dell’innovativo PEUGEOT i-Cockpit, ancora più affusolata e user friendly – è ora arrivato il momento di presentare al pubblico la nuova 408, una Fastback unica nel suo genere. La nuova creatura della Casa francese, con il suo look inedito e l’allure filante delle crossover sportive, afferma la CEO Linda Jackson, è “l’espressione perfetta della filosofia e dell’inventiva del Marchio Peugeot“.

408: la prima di una nuova specie

Nuova Peugeot 408 è la prima della sua specie, nella storia della Casa francese ma anche nel variegato panorama del mercato auto: la nuova silhouette rimanda al mondo delle fastback di prima categoria, con le linee dinamiche tipiche delle berline coupé e l’assetto rialzato da crossover. Quanto alle dimensioni, i 4,69 metri di lunghezza – la stessa della Mercedes-Benz Classe C, per intendersi – collocano la nuova 408 nella fascia più generosa del segmento C, appena al di sotto del segmento D.

La nuova 408 apre una nuova era in casa Peugeot: la postura felina tipica del marchio di Sochaux incontra inedite soluzioni stilistiche al servizio dell’eccellenza ingegneristica, capaci di offrire un’esperienza di guida senza precedenti e un uso particolarmente intuitivo dei comandi.

Lo stile della Casa del Leone, segnato da linee affilate e profili scattanti, resta inconfondibile; la nuova 408 è però in grado di rompere gli schemi e sorprendere, da qualunque angolazione la si guardi. Sul retro, il paraurti dal taglio rovesciato conferisce all’auto l’aspetto deciso di una coupé sportiva, mentre le grandi ruote da 720 mm donano slancio e insieme stabilità, e riescono a stupire anche nel disegno geometrico dei particolari cerchi da 20’’. Calandra in tinta con la carrozzeria e le firme luminose tipiche del Leone, coi caratteristici tre artigli LED sul posteriore, completano il disegno di un’auto unica nel suo genere.

Comfort e piacere di guida

L’aspetto felino e scattante non toglie nulla a comfort e abitabilità: la nuova 408 è straordinariamente spaziosa sia all’interno dell’abitacolo – con uno spazio per le ginocchia della seconda fila che arriva a 188 mm – sia nel bagagliaio, che presenta un volume di 536 litri (espandibile fino a 1611 litri con gli schienali dei posteriori abbassati).

L’esperienza di guida è resa ancor più piacevole dall’ultima versione del PEUGEOT i-Cockpit, la particolare configurazione della postazione di guida Peugeot che dal 2012 ha conquistato milioni di clienti e che nel tempo si è imposta come tratto distintivo dell’esperienza di guida sulle auto del leone rampante. Volante compatto con comandi integrati, quadro strumenti rialzato e un grande touchscreen che raccoglie in modo intuitivo tutti i comandi di comfort sono gli elementi cardine dell’i-Cockpit, il concept che negli anni ha plasmato l’esperienza di guida Peugeot, intuitiva e gratificante.

La nuova 408 arriverà sul mercato abbinata di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, un innovativo ed elegante selettore perfettamente integrato nella console centrale capace di innovare la guida dei modelli con motore termico ma anche di quelli 100% elettrici, come avvenuto per e-208 ed e-2008.

Il debutto nel 2023

La nuova 408 “racchiude tutte le esigenze tecnologiche di PEUGEOT – grande efficienza ed esperienza digitale di altissimo livello – e tutte le emozioni che derivano da una guida istintiva e da un viaggio sereno”, dichiara Linda Jackson, CEO del marchio.

Serenità alla guida e massima sicurezza sono al centro dell’evoluzione tecnologica di Peugeot, che ha inserito nella nuova 408 sistemi all’avanguardia come l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go e la tecnologia Night Vision, capace di rilevare la presenza di pedoni, ciclisti e animali davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, prima ancora che vengano illuminati dal fascio di luce dei fari.

Nuova Peugeot 408 debutterà sul mercato all’inizio del 2023, ed entrerà nel listino Peugeot con ambizioni globali: la produzione europea farà capo agli stabilimenti francesi di Mulhouse, mentre la versione per il mercato cinese sarà prodotta in loco, a Chengdu.

La gamma di motorizzazioni della nuova Peugeot 408 comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione PureTech a benzina da 130 CV, tutte associate al cambio automatico EAT8 di serie. Peugeot ha già annunciato che tra qualche mese verrà presentata una versione 100% elettrica della nuova 408.