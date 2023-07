Peugeot e-2008 il suv compatto con comoda autonomia elettrificata

La crossover medio-piccola francese elettrica, arriva a metà carriera e lo fa con il carico giusto, anzi con l’autonomia giusta: 406 km totali dichiarati, ossia il 18% in più. Numeri che durante il nostro test in Andalusia ci sono parsi abbastanza veritieri: con l’utilizzo normale su strada, le percorrenze calano sempre rispetto ai dati ufficiali delle Case. Il tutto grazie a 4 kWh di capacità in più dell’accumulatore, salito da 50 a 54 nominali. Proprio sull’eliminazione dell’ansia da ricarica si gioca la partita dei Costruttori, che fanno a gara a proporre veicoli più prestazionali sotto questo punto di vista.

Adesso, i cavalli sono 156, ossia 20 più di prima: servono 9,9 secondi per accelerare da zero a 100 (la versione da 136 CV arriva l’anno prossimo).

La nuova Peugeot e-2008 è quindi divertente da guidare, con quel suo volante piccolo che fa quasi sembrare di essere a bordo di una sportiva. Lunga quattro metri e 30, larga un metro e 77 e alta un metro e 52, questa una cinque posti a batteria un baule fra 434 e 1467 litri: capiente.

I prezzi? Da 38.150 euro per la Active da 136 CV e 50 kWh a 39.600 quella da 156 CV e 54 kWh, fino a 41.900 della GT.