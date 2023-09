Peugeot 508: restyling per l’ammiraglia, ora è anche plug-in hybrid da 180 CV

Asso calato dall’azienda del gruppo Stellantis è la 508: restyling per l’ammiraglia Peugeot, berlina e station wagon, che ora è anche plug-in hybrid da 180 CV (c’era già da 225 CV). Frontale rivisto, con la finitura della mascherina nel volume del paraurti. A spiccare sono pure il nuovo logo del marchio e la firma luminosa di serie che richiama i tre artigli tipici della Casa. Nuova Peugeot 508, l’ iconica ammiraglia che promette di stupire il mercato con un design audace, tecnologie all’avanguardia e una gamma completa che si adatta alle diverse esigenze dei clienti. Con 18 versioni complessive distribuite su 3 allestimenti, 5 motorizzazioni e due tipi di carrozzeria, la Nuova Peugeot 508 offre una varietà di opzioni per gli appassionati di automobili di tutto il mondo.

Design Innovativo e Iconico

Si presenta con un design profondamente rinnovato che attira l’attenzione fin dal primo sguardo. Il frontale della vettura è audace e dinamico, con al centro il nuovo logo del marchio Peugeot. La firma luminosa a tre artigli nella parte anteriore si fonde perfettamente con i proiettori LED Matrix, che sono estremamente sottili e dotati di un design esclusivo, offerti di serie su tutte le versioni. Questo modello si distingue per la sua allure unica e l’approccio all’elettrificazione intelligente. La Nuova Peugeot 508 è progettata per offrire emozioni attraverso tecnologie all’avanguardia, progettate per il piacere di guida e un utilizzo intuitivo.

Una Gamma Completa

La gamma della Nuova Peugeot 508 è stata progettata per essere chiara e semplice, con tre allestimenti distinti: ALLURE, GT e PSE (PEUGEOT SPORT ENGINEERED).

Peugeot 508 ALLURE: Questo allestimento offre ai clienti un livello elevato di equipaggiamento già dalla versione di ingresso. Tra le caratteristiche di serie troviamo il climatizzatore automatico bi-zona, i proiettori anteriori FULL LED Matrix, il sistema di parcheggio Visiopark 180° e l’apprezzato PEUGEOT i-Cockpit® con uno schermo digitale da 12,3 pollici e navigazione connessa.

Peugeot 508 GT: Questo livello superiore si distingue per lo stile, la sicurezza e il comfort migliorati, con cerchi in lega da 18 pollici, Visiopark 360°, il pacchetto di assistenza alla guida Drive Assist Plus e interni in Alcantara / TEP.

Peugeot 508 PSE (PEUGEOT SPORT ENGINEERED): Questa versione è il fiore all’occhiello della gamma. Sviluppata dal reparto corse di Peugeot SPORT, la Nuova Peugeot 508 PSE offre una dotazione completa di equipaggiamenti avanzati e tecnologici, insieme a una gestione specifica del powertrain ibrido plug-in e delle sospensioni. Questa versione è pensata per coloro che cercano prestazioni straordinarie unite a un design unico.



Motorizzazioni Potenti e Efficienti

La Nuova Peugeot 508 offre una gamma di motorizzazioni per soddisfare diverse esigenze. Le versioni termiche includono il Diesel BlueHDi 130 e il Benzina PureTech 130, entrambi dotati di cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Inoltre, sono disponibili tre versioni ibride plug-in con potenze di 180, 225 e 360 CV, quest’ultima riservata alla super prestazionale 508 PSE. Queste motorizzazioni ibride offrono un equilibrio tra potenza ed efficienza, consentendo ai conducenti di godere di un’esperienza di guida ecologica senza compromettere le prestazioni. La Nuova Peugeot 508 rappresenta un punto di riferimento per Peugeot nel segmento delle auto di fascia alta. Con un design audace, tecnologie all’avanguardia e una gamma completa di opzioni, questa ammiraglia è pronta a soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti, dalla ricerca di stile ed eleganza all’attenzione per le prestazioni ecologiche e dinamiche.

Con tre distinti allestimenti e una gamma di motorizzazioni, Peugeot offre ai clienti la flessibilità di scegliere una Nuova 508 che si adatti perfettamente al loro stile di guida e alle loro preferenze personali. Inoltre, la Nuova Peugeot 508 PSE rappresenta l’apice delle prestazioni, con un’esperienza di guida che combina l’efficienza dei motori ibridi plug-in con la dinamicità tipica di Peugeot SPORT.

Il lancio in Italia è stato previsto per giugno scorso, occasione ideale per scoprire questa iconica ammiraglia francese, che promette di rinnovare il segmento delle auto di lusso con un design mozzafiato e tecnologie all’avanguardia. Peugeot continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire ai clienti prodotti di alta qualità che soddisfano le loro aspettative e desideri, e la Nuova Peugeot 508 è un chiaro esempio di questo impegno.