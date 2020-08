Peugeot 308 ordinabile in Italia: i prezzi della nuova gamma

editato in: da

La nuova Peugeot 308 è ordinabile da oggi in Italia nelle versioni benzina PureTech turbo 110 S&S hatchback 5 porte e SW. Ognuna è disponibile in tre allestimenti, Active, Allure e GT, a ciascuno si può aggiungere anche uno specifico Pack.

L’auto viene offerta con motori benzina PureTech da 110 e 130 CV o con propulsori Diesel BlueHDi da 130 CV, può esser scelta anche con cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti. È stata pensata una variante specifica per il mondo delle flotte, la Active Business (sia 5 porte che SW), sulla hatchback è confermata la disponibilità della sportiva GTi by Peugeot Sport da 263 CV. A partire dal mese di settembre sono previste le consegne della nuova gamma 308.

La versione 2020 dell’auto, di cui abbiamo visto le prime immagine nelle scorse settimane, mantiene tutte quelle caratteristiche che hanno contribuito al suo successo, ma evolve i contenuti tecnologici al suo interno. Sia la versione SW che la berlina presentano proporzioni equilibrate, con linee della carrozzeria che svelano un aspetto forte e dinamico, oltre che elegante. Uno stile che piace da sempre alla clientela, fin dal lancio, e che oggi viene esaltato dalla nuova tinta Blu Vertigo tri-strato.

Peugeot 308, della nuova generazione abbiamo già parlato lo scorso mese di giugno, vede oggi l’introduzione, di serie su tutti gli allestimenti, del Peugeot i-Cockpit ormai famoso per tutti i modelli di ultima generazione del Leone, con strumentazione 100% digitale, che aumenta ancor di più la tecnologia dell’auto, ed è in grado di esaltare la guida e la sicurezza.

La nuova 308 oggi dispone di un’offerta ancor più completa di aiuti alla guida (ADAS). Sono disponibili infatti degli elementi importanti come l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop, il Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist, l’Active Safety Brake ed il Distance Alert, ma anche Active Lane Departure Warning (ovvero l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria), il Driver Attention Alert, l’High Beam Assist, lo Speed Limit Detection, l’Active Blind Corner Assist (il sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco con correzione attiva della traiettoria).

Come abbiamo detto in apertura, la nuova gamma è ordinabile da oggi e le consegne inizieranno a settembre. Il listino prezzi parte da 22.700 euro chiavi in mano per la versione benzina PureTech turbo 110 S&S e da 23.700 euro per la corrispondente versione SW.