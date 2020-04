Peugeot 3008, il Suv francese alla scoperta del Lago Trasimeno

editato in: da

Un itinerario al volante del SUV PEUGEOT 3008 attraverso le bellezze del lago più grande del centro Italia, il Trasimeno.

Quarto lago d’Italia per dimensioni, deve il suo nome ad un’antica leggenda in cui si narra del principe Trasimeno e del suo amore per la ninfa Agilla.

Tanti i borghi che circondano il grande specchio d’acqua e dei quali andiamo alla scoperta al volante del SUV PEUGEOT 3008 SUV PEUGEOT 3008: Castiglione del Lago, arroccato su una penisola che si affaccia sul Lago, dove troviamo il Palazzo della Corgna con affreschi in stile tardo manierista e la Rocca del Leone che si presenta come un pentagono irregolare con cinque torri.

Il SUV PEUGEOT 3008 si distingue per la sua linea fresca, sportiva e innovativa, un frontale aggressivo, ma anche importante. Un’auto slanciata, muscolosa, ma nello stesso tempo elegante e dalla forte presenza.

Gli interni sono premium, comodi e tecnologici. Bella la strumentazione digitale che cambia a seconda delle necessità con un tasto sul volante, originale la sequenza di tasti sulla plancia in stile pianoforte per richiamare tutte le voci del menu del touch screen a centro plancia.

Si viaggia molto bene in compagnia e non manca lo spazio per i bagagli, con un vano di carico di 520 litri che può arrivare fino a 1.482 litri.

L’itinerario sul lago Trasimeno percorre anche una strada sterrata in collina che domina il grande specchio d’acqua.

Anche in questo caso, la PEUGEOT 3008 si adatta perfettamente al fondo, garantendo un’ottima motricità grazie al sistema Grip Control. Il panorama che si offre ai nostri occhi è davvero magnifico e la 3008 è una eccellente compagna di viaggio che ci consente di ammirare dall’alto uno dei più bei scenari del centro Italia.