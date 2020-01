Peugeot: vendite da record in Italia, ecco le novità 2020

editato in: da

Si è appena chiuso un altro anno da record per la Casa del Leone. I clienti italiani hanno confermato il grande apprezzamento per la gamma di autovetture e veicoli commerciali targati Peugeot e questo ha portato la quota di mercato della Casa al 5,9%, record degli ultimi 16 anni.

Questo grazie alle oltre 124.000 unità consegnate (+1,6% rispetto al 2018) in un contesto di mercato molto stabile. In dettaglio, bene il comparto autovetture che sale di quota rispetto allo scorso anno e che supera le 110 mila unità con una penetrazione al 5,7%. I veicoli commerciali Peugeot, da sempre molto apprezzati anche da noi, consolidano la loro presenza sul mercato in termini di quota chiudendo al 7,6% con oltre 14.200 unità consegnate.

Grande successo della gamma SUV con oltre 54 mila unità consegnate, in crescita del 5% rispetto al già anno record del 2018, con 3008 a guidare la fila degli sport utility vehicle del Leone più scelti in Italia, con poco meno di 26 mila unità consegnate. Dietro di lei la passata generazione di SUV 2008 con 23.600 unità e a chiudere il SUV più grande della gamma, 5008 con 4.600 unità.

Esordio anche per l’ammiraglia del Leone, la nuova 508 che in configurazione fastback (commercializzata da febbraio) è stata la più venduta tra le berline di segmento D di brand generalisti mentre la SW, pur esordendo a giugno, ha già conquistato il podio. Un ottimo inizio per la gamma 508 che verrà ulteriormente rinforzata dall’arrivo in Italia nei prossimi giorni delle nuove motorizzazioni PHEV, le ibride plug-in che riescono a coniugare magistralmente grandi prestazioni a consumi ed emissioni da record, con la possibilità di viaggiare in solo elettrico per oltre 50 km.

Alla fine del 2019 Peugeot ha tolto il velo anche alle nuove generazioni di alcuni dei suoi best seller: prima la nuova 208 poi il nuovo SUV 2008. I risultati di vendite sono già molto positivi: La nuova 208, in particolare, ha già conquistato 7.000 clienti italiani che nel 10% dei casi l’hanno scelta con alimentazione 100% elettrica, per quanto riguardare la nuova 2008 arriverà in questi giorni negli show room dei concessionari italiani.