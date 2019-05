Peugeot 2008, il Suv francese conferma il suo primato

Peugeot 2008, il SUV compatto della Casa del Leone è un modello molto apprezzato anche in Italia e da tempo condivide (con 208 e SUV 3008) il podio delle Peugeot più vendute nel nostro Paese. Prodotto in oltre 1.250.000 esemplari e venduta in Italia in quasi 130 mila unità, ha moltissime frecce al suo arco.

Innanzitutto un design inequivocabilmente da SUV, esaltato da uno stile molto personale, con una robusta calandra verticale, il cofano orizzontale, l’elegante firma luminosa e il caratteristico artiglio dei gruppi ottici posteriori.

Non solo design ma anche tanti contenuti tecnologici, tra cui l’innovativo Grip Control che aumenta la trazione su fondi scivolosi quali neve, fango e sabbia, in abbinamento agli pneumatici All Season.

Peugeot 2008 è un SUV compatto e agile, grazie al rivoluzionario Peugeot i-Cockpit, caratteristica firma della Casa del Leone che esalta l’esperienza di guida e aumenta la sicurezza e il confort. Tecnologia anche per la navigazione, con la 3D Connected Navigation che analizza il traffico in tempo reale, ma anche il Mirror Screen che permette l’integrazione dello smartphone, Apple o Android che sia, nello schermo touch screen dell’auto. Grande anche la sicurezza a bordo con l’Active City Brake (sistema di frenata automatica di emergenza), la retrocamera posteriore, il Park Assist che rende automatiche le manovre di parcheggio.

A tutto ciò, il SUV compatto del Leone aggiunge una gamma di motori prestazionali ed efficienti, in grado di ridurre al massimo i consumi e le emissioni: benzina PureTech e Diesel BlueHDi, con potenze da 82 a 130 CV, con cambio manuale a 5 o 6 rapporti od automatico a 6 EAT6. Nuova è la combinazione tra il motore 1.5 Diesel 16v BlueHDi da 120 CV e il cambio automatico a 6 rapporti EAT6: un matrimonio che permette di esaltare le caratteristiche di erogazione di questo riuscitissimo motore dotato delle più avanzate tecnologie oggi disponibili, anche in ottica di contenimento di consumi ed emissioni. Il cambio EAT6 esalta la guida anche in città e sfrutta al meglio i 300 Nm di cui è dotato il vivace motore.

Tre gli allestimenti disponibili sul nostro mercato per la gamma 2008: Active, Allure e GT Line, con quest’ultima ad esaltare, anche nello stile, il dinamismo del SUV da città di Peugeot