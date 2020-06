Opel Mokka: com’è la nuova generazione

editato in: da

La seconda generazione del bestseller compatto Opel Mokka è potente e completamente nuova, combina piacere di guida e modernità. Si guida a emissioni zero, il SUV è efficiente e più compatto che mai, perfettamente adatto alla guida urbana e in autostrada.

Il passo è leggermente più lungo (+2 mm), Opel Mokka è nel complesso più corto di 12,5 cm rispetto alla generazione precedente e offre ai cinque passeggeri un bagagliaio simile alla sua antenata, con capacità fino a 350 litri. La sua lunghezza totale è di soli 4,15 metri, per questo è agile e facile da parcheggiare nelle aree urbane e suburbane. Il SUV è ancora più forte e robusto, con sbalzi più contenuti (-61 mm nella parte anteriore, -66 mm nella parte posteriore), 10 mm aggiuntivi in larghezza e una silhouette allungata per proporzioni perfette. Le ruote da 18 pollici sono più potenti che mai.

Opel Mokka vanta un design sorprendente con proporzioni uniche e una linea pura e accattivante, sbalzi ridotti e una presenza a terra solida. All’interno vediamo il cruscotto allungato orizzontalmente, con due display widescreen: quello davanti al conducente ha una dimensione massima di 12 pollici.

La seconda generazione del SUV si basa su una nuova versione della piattaforma multi-energia CMP, altamente efficiente. Il team di ingegneri ha lavorato sul contenimento del peso da un lato, risparmiando fino a 120 kg rispetto alla generazione precedente, e dall’altro aumentando la rigidità del telaio. In questo modo oggi Opel Mokka consuma meno energia, pur essendo molto più reattivo, agile e divertente da guidare.

Per la prima volta nella storia di Opel, nuovo Mokka sarà disponibile fin dal suo lancio con una motorizzazione completamente elettrica. Il motore sprigiona 136 CV di potenza massima e 260 Nm di coppia massima, offrendo rapide reazioni, agilità e dinamica. I guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida, Normale, Eco e Sport, per una guida più equilibrata oppure più divertente. La velocità massima è di 150 km/h, il sistema di ricarica rapida DC da 100 kW permette di caricare l’80% della batteria in soli 30 minuti. L’autonomia è di 322 km secondo il ciclo WLTP1.

Nuovo Opel Mokka sarà in vendita da fine estate 2020 e sarà disponibile nelle concessionarie da inizio 2021. Il nuovo modello sarà inoltre offerto con motori diesel e benzina efficienti.