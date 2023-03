Opel Grandland GSE, il nuovo Suv ad alte prestazioni

Abbiamo avuto il piacere di provare la nuova Opel Grandland GSE. Gse è il marchio che racchiude le vetture elettrificate più prestazionali della casa del fulmine e Grandland Gse è a tutti gli effetti il suv più sportivo di Opel, una vettura brillante e divertente da guidare che strizza l’occhio all’ambiente.

Nello scenario automotive attuale, con i rigorosi limiti di emissioni di CO2 imposti dall’Europa, produrre le auto sportive di una volta è impensabile. Opel ha però trovato ‘un modo alternativo’, quello di sfruttare l’elettrificazione in combinazione con i motori termici perché i motori elettrici danno il massimo della coppia all’inizio a zero giri (tanta ripresa) che combinati alla potenza del motore termico consente di avere prestazioni da sportiva ma dall’altra di avere un occhio alla sostenibilità con cicli di omologazione WLTP su livelli di CO2 molto bassi (27/28 grammi per km di CO2) che sono quelli contengono per la normativa europea.

La motorizzazione di Opel Grandland GSe

Dal punto di visto tecnico sul nuovo Opel Grandland GSe si combinano un motore turbo benzina 1.6 e due motori elettrici – uno per ogni asse – per un’elevata potenza di sistema.

Il motore elettrico sull’asse anteriore genera fino a 81,2 kW/110 CV, quello sull’asse posteriore fino a 83 kW/113 CV. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV e una straordinaria coppia massima di 520 Nm.

La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo ai vertici del segmento: l’accelerazione da 0 a 100 km/h è da vera sportiva: solo 6,1 secondi, e la velocità massima è di ben 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).

L’autonomia solo in elettrico

In modalità solo elettrico, grazie alla piccola batteria da 14,2 KW (si ricarica al 100% in meno di ore), è possibile avere un’autonomia di circa 66 km senza consumare benzina. 60 km di autonomia in elettrico non poco, è bene infatti considerare che l’80% dei lavoratori europei percorre quotidianamente (più o meno) questa distanza da casa all’ ufficio.

Come è alla guida

Alla guida si apprezza tutta la brillantezza del motore e la comodità dei sedili: le ambizioni sportive sono evidenziate dai sedili in Alcantara GSe certificati da AGR che consentono a pilota e copilota di godersi una guida sportiva mentre le loro colonne vertebrali sfruttano tutto il comfort e il sostegno di questi sedili eccezionalmente ergonomici.

il SUV più sportivo di Opel monta ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che permette di avere diverse caratteristiche di ammortamento per maneggevolezza e comfort. Il risultato è una vettura che risponde immediatamente a qualsiasi comando, conservando la tipica stabilità Opel in frenata, nelle curve e in autostrada.

Importanti dotazioni di serie

Le numerose funzioni offerte di serie includono allerta incidente e frenata attiva di emergenza, rilevamento pedoni con allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e rilevamento stanchezza, sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, allerta angolo cieco laterale e regolazione automatica della velocità con funzione di Start&Stop. Le manovre di parcheggio e di uscita dai parcheggi sono rese più semplici dal sistema Parkpilot anteriore e posteriore, dal sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e dalla telecamera di retromarcia, tutti offerti di serie.

Il design di Opel Grandland Gse

Il design “bold and pure” della carrozzeria di Opel Grandland con l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, viene ulteriormente evidenziato dagli stilemi tipici del marchio GSe come i cerchi in lega da 19 pollici “Monza”, l’originale diffusore posteriore e l’emblema GSe sul portellone posteriore. Chi desidera distinguersi ulteriormente può ordinare Opel Grandland GSe con il cofano nero, disponibile in opzione

I prezzi di Opel Grandland Gse

Opel Grandland è già ordinabile nel nuovo modello top di gamma GSe ad un prezzo di 55.000 € (prezzo chiavi in mano IPT esclusa in Italia).