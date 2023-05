Opel Corsa, si rinnova la compatta tedesca di successo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Opel Corsa è una delle utilitarie più vendute sul mercato, sin dal lancio della prima generazione. Per il 2023 la Casa del Fulmine ha deciso di proporre una versione aggiornata del suo modello di punta, al passo coi tempi, sia dal punto di vista dell’estetica che della tecnologia e dei sistemi digitali.

Nelle proposte di Opel quindi troviamo un modello ancora più emozionante e audace, oltre che intuitivo e al passo coi tempi per quanto riguarda la transizione energetica: Opel Corsa è disponibile quest’anno con motorizzazioni elettriche e ibride completamente nuove. La nuova generazione porterà l’offerta del marchio a un livello superiore, in un segmento dove già vanta un’ottima posizione.

Tutte le novità a bordo

Opel rinnova l’estetica della sua bestseller e, tra gli elementi di ultima generazione, troviamo il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa al centro del posteriore. La guida dell’auto è molto più rilassata e confortevole, grazie alle tecnologie d’avanguardia inserite dal brand.

Per chi lo desidera invece, la nuova Opel Corsa è disponibile anche con una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10”.

Nel 2019 Opel corsa ha introdotto anche nel segmento delle utilitarie i fari a matrice di Led Intelli-Lux LED, che oggi sono stati ulteriormente potenziati e resi ancora più precisi grazie a 14 elementi LED. In quanto a tecnologie avanzate, la Casa non si risparmia anche sotto il cofano. La nuova Opel Corsa Electric offre ora maggiore potenza e una batteria migliorata, che garantisce all’utente un’autonomia fino a 402 chilometri (ciclo WLTP).

Ma le novità non finiscono qui, perché la nuova Opel Corsa è il primo modello del Fulmine disponibile anche in versione ibrida con un sistema a 48 V. La scelta in termini di motorizzazioni è quindi molto ampia, i clienti possono decidere tra una guida 100% elettrica e una ibrida, ma anche il classico motore combustione ad alta efficienza.

Il nuovo design, moderno ed elegante

La nuova Opel Corsa per il 2023 vanta proporzioni perfette e precisione in ogni dettaglio, oltre a uno stile puro e audace. La bestseller oggi ha un aspetto ancor più elegante e moderno, grazie al lavoro dei designer del brand.

L’inconfondibile Opel Vizor non poteva mancare, ed è infatti uno degli elementi più evidenti: si tratta ormai di una caratteristica del brand, che contraddistingue tutti i nuovi modelli Opel. Il frontale nero copre la parte anteriore dell’auto e integra perfettamente la calandra, i fari a LED e l’Opel Blitz centrale, in un unico elemento. In base all’allestimento scelto, troviamo il logo del marchio sulla parte anteriore e posteriore, in un’accattivante finitura nera o in argento satinato opaco.

La scritta Corsa appare ora al centro del portellone posteriore. E la verniciatura in Grafik Grey, che per la prima volta è disponibile su Opel Corsa, permette alla nuova generazione della bestseller di brillare e mostrare al pubblico tutto il suo splendore.

L’abitacolo di Opel Corsa offre un’atmosfera moderna e piacevole. Diversi elementi contribuiscono a creare il senso di modernità, tra cui i tessuti scelti per i sedili, la leva del cambio e il design del volante. Ma il vero punto di forza, sia dal punto di vista visivo che tecnico, è la plancia, disponibile su richiesta completamente digitale, con un nuovo sistema di infotainment. La piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies è dotata di funzionalità grafiche, multimediali, di visione computerizzata e intelligenza artificiale (AI) potenziate.

Come Opel ha fatto per la nuova Astra, è stato applicato il principio “Detox to the max”: il sistema di navigazione offre servizi connessi, il riconoscimento vocale naturale “Hey Opel” e aggiornamenti over-the-air. Ma la Corsa ha un asso nella manica: per la prima volta, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto potranno essere collegati ai sistemi multimediali del veicolo e ricaricati, in modalità wireless.

I fari a matrice Intelli-Lux LED

Opel ha inserito per la prima volta nei suoi veicoli gli innovativi fari a matrice Intelli-Lux LED nel 2019, mostrando di essere in grado e attenta a mettere disposizione di tutti le più recenti innovazioni nel segmento delle utilitarie. Oggi l’auto presenta un totale di 14 elementi LED, anziché otto, controllabili singolarmente, che assicurano un’illuminazione da stadio.

Nella nuova generazione della bestseller sono presenti anche molti altri sistemi di assistenza avanzati, che rendono la guida e le manovre più rilassate, come la nuova videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, il cruise control adattivo, il limitatore di velocità, il sistema di protezione delle fiancate Flank guard, l’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.

Il nuovo motore elettrico di Opel Corsa

Opel ha un grande obiettivo, diventare un marchio full-electric entro il 2028 in Europa: 12 dei modelli in gamma sono già elettrificati la sua Corsa è stata pioniera della democratizzazione dei propulsori elettrici a batteria.

La guida full-electric di Opel Corsa significa viaggiare a zero emissioni senza compromessi, sia durante le attività quotidiane che quando si guida per puro svago. La nuova Opel Corsa Electric porta questo concetto a un livello superiore grazie a una scelta più ampia, a più potenza, a una batteria migliorata e a un’autonomia maggiore.

Opel Corsa Electric sarà disponibile con due varianti di propulsione elettrica:

100 kW/136 CV di potenza e un’autonomia migliorata fino a 357 km;

115 kW/156 CV di potenza e un’autonomia massima di 402 km.

Con la sua batteria elettrica e 260 Nm di coppia disponibili, Opel Corsa Electric è altamente efficiente, oltre a garantire anche un puro piacere di guida in ogni condizione. E anche la ricarica può essere fatta velocemente: con una ricarica rapida a 100 kW, la batteria raggiunge l’80% della capacità totale in soli 30 minuti.

Nella gamma dei motori ci sono altre new entry: per la prima volta, Opel offrirà ai clienti la possibilità di passare all’ibrido con un sistema a 48 V. I motori da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV sono dotati di un nuovo cambio automatico a doppia frizione. In futuro, questi sistemi integreranno l’ampia offerta dei propulsori, insieme ai motori a combustione altamente efficienti e alla motorizzazione full-electric di Opel Corsa Electric, continuando a promuovere l’elettrificazione del brand tedesco.