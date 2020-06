Il nuovo SUV ad alte prestazioni del marchio spagnolo

editato in: da

Il nuovo SUV del brand nasce dalla voglia di soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente. CUPRA Ateca è stata la prima auto del marchio indipendente ad alte prestazioni e si distingue per le potenti performance tipiche dei SUV. Unisce precisione, sportività, versatilità e design accattivante.

Wayne Griffiths, CEO CUPRA , ha sottolineato: “CUPRA Ateca ha segnato l’ingresso del marchio in un nuovo segmento, riscuotendo un enorme successo nel suo percorso, con oltre 10.000 unità nel 2019. Grazie a questi eccellenti risultati, il brand ha aumentato la propria presenza di rilievo nella famiglia Ateca. Questo SUV ad alte prestazioni ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita di CUPRA”.

Il primo SUV di CUPRA è Ateca e la nuova edizione è progettata e sviluppata a Martorell (Barcellona) e sarà prodotta a Kvasiny, in Repubblica Ceca. Il suo obiettivo è offrire le migliori prestazioni nel segmento e consolidare la posizione che occupa dal momento del debutto sul mercato. L’appeal del modello è destinato a crescere, anche grazie a una serie di novità e migliorie, i clienti potranno guidare un veicolo che combina la versatilità di un SUV con la guidabilità e la maneggevolezza di un’auto tradizionale ad alte prestazioni. L’equipaggiamento di serie è di alto livello, con sedili avvolgenti di tipo bucket, cerchi in lega CUPRA da 19”, sospensioni DCC e sterzo progressivo.

Vi sono anche differenti elementi che possono essere richiesti esclusivamente per la propria auto, la possibilità di personalizzazione è elevata. Il cliente può chiedere una serie speciale di cerchi in lega, nuovi colori e elementi interni specifici, il volante con tasto di avviamento del motore e di selezione della modalità e l’impianto di scarico Akrapovič. Nonostante il rinnovamento, l’auto non dimentica le sue radici, né le prestazioni e la dinamica tipiche di queste vetture con il logo color rame. Il motore è un 2.0 TSI in grado di sprigionare 300 CV combinato con il cambio DSG con doppia frizione a sette rapporti.

Oltre alle prestazioni, CUPRA Ateca vanta altre caratteristiche eccezionali, tra cui nuovi standard dal punto di vista della sicurezza e dei sistemi di assistenza alla guida. Anche il livello di connettività offerto dal nuovo SUV è di ultima generazione e permette ai clienti di rimanere aggiornati ovunque e in ogni momento, con accesso alle funzionalità del proprio smart device e a specifici servizi online dell’auto. La nuova CUPRA Ateca ridefinisce il concetto di SUV compatto ad alte prestazioni, ideale sia per gli sportivi appassionati che per la vita di tutti i giorni.