Nuovo Opel Mokka, grande novità anche negli interni

Il nuovo Opel Mokka viene realizzato con l’obiettivo di creare un’auto di alta qualità, oltre che efficiente e dinamica. Gli ingegneri tedeschi hanno dato gli ultimi ritocchi al bestseller di nuova generazione, con la loro tipica precisione che li contraddistingue.

Il suv sta subendo le ultime modifiche, per un comfort acustico ottimale negli interni, un’eccellente sicurezza di guida alle alte velocità e il caratteristico tocco Opel nella sensazione di guida. Fin dal mese di febbraio, gli esperti Opel che operano sul telaio, i gruppi motopropulsori, l’elettronica e l’illuminazione stanno mettendo a punto i telai e i sistemi di assistenza del suv.

Opel Mokka di prossima generazione mostra chiaramente l’aspetto che avranno i nuovi modelli Opel dal 2020. Saranno tutti puri, precisi e soprattutto ridotti all’essenziale. Mark Adams, Opel Design Vice President, e il suo team hanno sviluppato la filosofia stilistica del linguaggio caratteristico del design tedesco, che combina la chiarezza con un’espressività audace. La filosofia non si applica solo alla carrozzeria dell’auto, ma la vediamo anche negli interni della nuova generazione di Opel Mokka. Il guidatore ora visualizza un Pure Panel, un cruscotto ad alta tecnologia che è sia completamente digitale che focalizzato-“detoxed”.

Mark Adams, Vice President Opel Design, ha dichiarato: “Con il nuovo Mokka, offriamo l’Opel Pure Panel ai nostri clienti per la prima volta. I display di grandi dimensioni, perfettamente integrati in un formato orizzontale, un numero minimo di controlli fisici e chiare informazioni digitali pulite, creano insieme un’esperienza ottimizzata per il cliente”.

La struttura di Opel Pure Panel è estremamente all’avanguardia e prevede degli schermi ampiamente allungati, in questo modo la presenza di controlli e pulsanti diventa praticamente superflua. Opel offre ai suoi clienti le più recenti tecnologie digitali ed è in grado di fornire le informazioni più importanti per il conducente. Tra queste per esempio ci sono la gestione dell’energia immagazzinata nella batteria di Opel Mokka elettrico, senza nessuno stimolo visivo fastidioso.

Come abbiamo detto, i pulsanti e i controlli non sono più estremamente necessari e quindi sono proprio ridotti al numero minimo, questo offre il giusto equilibrio tra la digitalizzazione e il funzionamento puramente intuitivo, senza la necessità di navigare nei sottomenu. Il Pure Panel della nuova generazione di Opel Mokka (la cui prima immagine è apparsa a fine aprile) evidenzia in maniera notevole come Opel utilizzi tecnologie innovative per rendere la vita dei suoi clienti ancora più semplice e confortevole.