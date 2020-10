Nuovo Opel Mokka: il prezzo in Italia, è già ordinabile con alcuni vantaggi

editato in: da

Abbiamo visto per la prima volta dal vivo a Milano, durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo Opel Mokka che è già ordinabile in Italia sul sito di Opel con una serie di vantaggi come RCA gratuita per un anno e il 50% di sconto sugli optional.

LE DIMENSIONI

Le dimensioni sono compatte e più ridotte rispetto alla generazione precedente: 415 cm in lunghezza (12,5 cm in meno). Simile, invece, la capacità del bagagliaio che di base offre 350 litri.

MOTORI

Per la prima volta nella storia di Opel, il nuovo Mokka sarà disponibile dall’inizio delle vendite con una versione tutta elettrica. Il motore elettrico produce 136 cavalli di potenza e i guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida, Normal, Eco e Sport. Disponibili anche motori a benzina e diesel che offrono potenze che vanno da 74 kW (100 cv) a 96 kW (130 cv). Un consumo moderato di carburante e prestazioni superiori sono caratteristiche di tutti i propulsori (consumo combinato preliminare di carburante NEDC : 4,8-3,8 l/100 km, 111-100 g/km CO2).

ABITACOLO DIGITALIZZATO

Salendo sulla vettura abbiamo ammirato un’altra grande novità di Mokka: il nuovo Opel Pure Panel che offre un cockpit completamente digitale. La struttura di Opel Pure Panel, con schermi ampiamente allungati, rende superflua una moltitudine di pulsanti e controlli. Fornisce le più recenti tecnologie digitali e le informazioni più importanti per il conducente, come ad esempio la gestione dell’energia immagazzinata nella batteria di Opel Mokka elettrico, senza alcun fastidioso stimolo visivo.

TANTA TECNOLOGIA DI SERIE

Il nuova Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un’ampia gamma di acquirenti tecnologie innovative provenienti da segmenti di mercato superiori. Di serie sul nuova Opel Mokka: l’avviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rivelamento pedoni, il Cruise control e limitatore di velocità , il rilevatore di stanchezza e il riconoscimento dei segnali stradali di serie.

ILLUMINAZIONE AL TOP

Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie all’avanguardia con gli IntelliLux LED® matrix adattivi e quindi senza abbagliamento, con 14 elementi, unico nel segmento di mercato di Opel Mokka.

I PREZZI

Per quanto riguarda il prezzo di listino, il nuovo Opel Mokka sarà in vendita in Italia al prezzo d’ingresso di €22.200 (chiavi in mano). Per a la versione elettrica i prezzi partono invece da 34.000 Euro (chiavi in mano in Italia). Con gli incentivi statali, sommati a quelli Opel, in caso di rottamazione di un veicolo inquinante, il prezzo scende a 23.000 Euro (27.500 Euro senza rottamazione).