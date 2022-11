Nuovo DS7 fa tappa nella suggestiva cornice del Lago di Como

Milano-Como: un affascinante viaggio con l’esclusivo Nuovo DS 7. Una tappa da Riva 1920 , storica azienda familiare di Cantù, che vanta oltre cento anni di storia nella lavorazione del legno e nella progettazione di prodotti che arricchiscono gli spazi e preservano l’ambiente. Fin dalla sua nascita, Riva 1920 si dedica al miglioramento della qualità degli spazi abitativi attraverso la forza della maestria artigiana, della tecnologia e del made in Italy, combinando creatività, design e innovazione.

Una filosofia che sposa perfettamente la visione di DS Automobiles, Brand francese innovativo e avanguardista, capace di fondere sapientemente uno stile elegante con la tecnologia più sofisticata, con cui l’azienda italiana condivide l’eccellenza della lavorazione artigianale, coniugando tecnologia all’avanguardia e attenzione all’ambiente.

NUOVO DS 7: IL SAVOIR-FAIRE FRANCESE NEL CAMPO DEL LUSSO IL CUORE PULSANTE DI NUOVO DS 7

Caratterizzato da un comfort senza pari e da propulsori elettrificati fino a 360 cavalli, il Nuovo DS 7 combina competenza tecnica ed eleganza, proponendosi come la più alta espressione dell’arte di viaggiare alla francese fatta di raffinatezza e materiali nobili a bordo, sempre con un occhio di riguardo all’ambiente. Declinato in cinque allestimenti specifici – Bastille Business, Rivoli e Opéra da un lato, Performance Line e Performance Line + dall’altro – con un’ampia gamma motorizzazioni, che prevede propulsori termici ed elettrificati, tra cui tre versioni ibride plug-in E-TENSE.

Doppio campione di Formula E, la tecnologia E-TENSE costituisce la maggior parte della gamma di Nuovo DS 7 con versioni da 225, 300 e 360 cavalli, queste ultime a trazione integrale. Nella sua veste da 360 cavalli, lo spirito Grand Touring è supportato da speciali sviluppi realizzati da DS PERFORMANCE. Il telaio è stato abbassato di 15 mm, la carreggiata è più larga e i freni anteriori vanno a 380 millimetri di diametro con pinze a quattro pistoncini con marchio DS PERFORMANCE.

FREE2MOVE ESOLUTIONS, PARTNER UFFICIALE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Partner ufficiale di Nuovo DS 7 è Free2move eSolutions, la joint-venture tra Stellantis e NHOA, player globale nello stoccaggio di energia. Nata per supportare e favorire la transizione alla mobilità elettrica.

A partire dalla eSolutions Charging, l’app pensata sia per chi sta muovendo i primi passi nella eMobility, sia per chi utilizza frequentemente le ricariche pubbliche. eSolutions Charging mette a disposizione oltre 360 mila punti di ricarica in tutta Europa, che possono essere individuati e utilizzati con pochi semplici clic. O come i dispositivi di ricarica eProWallbox – presenti, nella personalizzazione per DS, al media drive della DS 7 – che offrono un’elevata flessibilità in termini di funzionalità e costi.

Da 7,4 kW fino a 22 kW, eProWallbox si adatta alle necessità di energia e velocità di ricarica, ideale sia per uso domestico sia per flotte aziendali o parcheggi destinati al pubblico. Inoltre, permette di gestire la ricarica da remoto direttamente dallo smartphone e, grazie al controllo degli accessi, di ricaricare solo a chi è abilitato.